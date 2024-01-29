圖／王幼嘉

「秀蘭已經好些天沒有跟我們聯繫了，我正打算過幾天去看看她。雖然我不是她的親生母親，但我也是帶了她幾年的，我們有不一樣的母女情分呢。何況她還可能成為我的兒媳婦，我從來沒有反對過我兒子和秀蘭做為男女朋友相處，他們之間沒有任何血緣關係，自然可以成為一對戀人，我不反對這個。但就像我之前說到的，在我們那座小城裡，這個還是一個敏感的話題。可是現在孩子們都來到了國外，再也沒有什麼，可以阻擋這對年輕人了。」

「我讓你們再抱在一起！我不就是沒有綠卡 嗎？」門裡面林祥突然騰地站了起來，他拿起窗台上放著的陶瓷水杯，朝窗玻璃狠狠地砸去。一聲清脆的聲響在寂靜的房間裡響起，窗玻璃紋絲沒動，他的水杯卻摔得七零八碎。

「兒子，你在幹什麼？」林淑芬推開門，闖了進去，我也緊跟著進去。我將林祥拉到床邊坐下，林淑芬用手撫摸著兒子的頭髮。林祥渾身顫抖著，抬起手指著窗外。

窗外教堂尖頂上的兩朵白雲看起來像是一對青年男女一樣，有頭髮、有臉蛋，有婀娜的身子、有修長的腿。而此刻這兩個雲朵聚成的人，彼此伸出了胳膊摟抱在一起。

大自然有時候就像是一個沒心沒肺的設計師，可不管人間的苦與樂，只是玩自己的遊戲。對於我們正常思維的人來說，此刻這兩朵雲是大自然最美麗的風景，我們人類何等幸運才能欣賞到它。可是對眼前的這個患者來說，這兩朵雲做的人竟然成了一個導火索，點燃了他憤怒的情緒。

我忽然明白了，林祥的病就是由於感情的失落引起。還能有什麼更可怕的事情，能讓這個小夥子成了這般模樣呢？

「我該給他吃一片藥了，他需要躺下來休息。」我對林淑芬說。

林淑芬拍了拍兒子的頭，迅疾閃到旁邊。

「來，林祥，吃了這片藥，我們去換一個房間，再睡一覺就好了。」我從旁邊的水龍頭接了半紙杯水，遞給他。林祥沒有反抗，聽話地吃了藥。

這是我見到他的第三天，他應該已經熟悉了我，只不過他還沒有對任何人敞開心扉。

林淑芬蹲下身子，撿拾著地上的陶瓷杯子碎渣。

「您先出去吧，我叫清潔工來處理。」我拍了拍林淑芬的肩膀，林淑芬回頭看著我，點點頭。我看著她的眼睛裡蓄滿了淚水。

「我兒子他怎麼突如其來，就成了這個樣子？」林淑芬留下這一句話，掩上門出去了。

我特意找了一間背對著遠處教堂的房間。我讓林祥跟著我，走進另一間也刷著雪白牆壁的屋子，林祥順從地倒在活動床上。沒多久，在藥物的作用下，他終於發出了均勻的呼嚕聲。我檢查了一下屋子的四周，這間屋子裡沒有任何可以讓病人傷害到自己的東西，其實原來的那間也沒有。林祥摔壞的那個陶瓷杯，還是他母親林淑芬帶過來的杯子。

林淑芬還站在原來房間的門口等著我，她搓著兩手，顯得很是慌亂。

「他睡了？」林淑芬先問了她兒子的情況。在得知林祥無大礙之後，她好像還有話要說。

「李醫生您知道嗎？林祥摔壞的那個杯子是他親生父親留下來的東西。如果我能把它修復起來就最好了，畢竟那可是他爸爸給他留下的。我本來就是想讓他看見舊物，能想起來親情。我能進去看看嗎？」林淑芬用祈求的目光看著我。我還沒有說話，就聽見清潔車滾動著膠皮輪子的聲音，從旁邊樓道裡傳了過來。我知道是清潔工艾瑪收到我的短信後來了。

艾瑪推開門，她剛想用掃帚掃走那幾片摔碎的陶瓷片，林淑芬一個箭步衝了上去。

「您等等！」林淑芬幾乎是喊了起來。

艾瑪被嚇了一大跳，卻聽不懂林淑芬在說些什麼。艾瑪停下了手中的掃帚，疑惑地看著我。

「先等一下啊，讓她看看再說。」我只好臨時充當起翻譯來。

林淑芬彎下腰，撿起來五片陶瓷殘片和一個完整的杯子底。她把所有碎片放到白色桌子上，試著把它們拼接到一起。在她雙掌的縫隙裡，我看到了一個字的下半部分。那是一個「分」字，我知道肯定有另外一小片陶瓷殘片上，會有「分」字上面的草字頭。不用猜我也知道，這個杯子一定是林祥的爸爸送給林淑芬的。雖然他們不再是夫妻，但是這個手工燒製的杯子一定是兩個人從前的信物。

林淑芬彎下腰在長長的電暖器下看，試圖找到那最後的一片碎片，但是不知道為什麼，就是沒有它的蹤影。艾瑪也看出來，林淑芬是在找什麼東西，她也彎下腰來往電暖器下邊看。下面只有紅彤彤的電熱絲在工作著，其他什麼也看不見。林淑芬也湊近前彎下腰去找，撲面而來的除了冬日裡暖氣散出的滾燙的熱氣外，什麼都沒有。

「林太太，讓艾瑪收拾衛生吧，她快下班了。」我只好讓林淑芬停下來。我們總不能為了一片殘缺的陶瓷片把暖氣拆了。

「這下子，這是徹底的分了。」林淑芬喃喃自語。我不知道她和林祥的父親之間，有著怎樣不堪回首的過去。但是從這一個杯子上我可以看出，他們一家三口之間肯定有著外人所不知道的事情。（三）