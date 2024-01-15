耿菲兒恢復上課後，學院裡安靜了一段時間。雖然沒有人再議論耿菲兒的傷疤，但是關於那間畫室的傳聞卻越來越多。有些學生聽到深夜裡面傳來「嗚嗚」的哭聲，有些學生則聽到裡面傳來日本 歌姬一般咿咿呀呀的歌聲。傳聞越來越詭異玄幻，傳遍了學校二十七個學院，六萬多名師生。

藝術學院不以學術著名，反而以鬧鬼著名。這讓院長非常頭疼，他叫來老師們一頓教育，囑咐他們不信謠、不傳謠，並鼓勵互相舉報，深挖負面輿論源頭。這一深挖不要緊，原來私下傳播這些迷信思想的，不是院長最懷疑的老竇教授，而是這一切禍端的始作俑者裴崇任。

院長對老裴憋了一肚子的火，總認為自己這段時間是在為他擦屁股。自從耿菲兒被毀容後，老裴就幾乎不露面，擺明了要把責任推個一乾二淨。院長越想越生氣，叫來裴崇任一頓訓斥。

裴崇任委屈萬分，舉起手上的念珠說：「院長，出家人不打誑語，更何況我是個認真修行的居士。我是真聽到了，沒有編故事嚇唬人。」

院長怒髮衝冠，拍桌子大罵裴崇任，罵他白讀了那麼多年的書，著實是讀到屁股裡去了。罵裴崇任倚老賣老，仗著有點資格，到處給學院拆台。裴崇任當時不過三十五歲年紀，遠遠不到「老」的程度，明眼人一聽就知道，院長是在指桑罵槐，對老竇教授不滿意。

裴崇任畢竟見識少，被院長這種皮裡陽秋的手法拱得火起，說：「院長，你放心，我一定給您找出證據來！」

自從耿菲兒出事，裴崇任怕挨打，不敢去醫院探望，就每日裡在家誦經祈福。耿菲兒病情好轉很快，裴崇任自認有一份功勞。（四）