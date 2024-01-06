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陽光大道的故事（上）

孫愷愉
阿普航空／圖
阿普航空／圖

1 菜單

凱莉申請上了廚藝學校，準備離開家去另一個城市了。

凱莉從小喜歡做飯，覺得把各種原料配在一起，組合成可口的佳餚，跟大家一起分享，是一件美妙的事情。

凱莉覺得自己的家充滿幸福，她想讓自己的菜單也傳遞幸福。她的理想是設計完美的菜單，跟更多的人分享幸福。

凱莉除了學廚藝，在新的城市還想探討的是：家裡的幸福感是怎麼來的？會不會自動延伸、擴展呢？以後離開父母，自己是不是也能創造一個幸福小窩呢？怎麼創造呢？

「小不點，以後可以多吃你做的東西了。我上大學以後，只有過節回家才吃。」哥哥說。

凱莉的學校和哥哥在同一個城市。她通過哥哥，認識了一些朋友，經常去派對玩。

在派對認識一些人，就有機會被邀請去更多的派對、認識更多的人。凱莉的派對清單越來越長、認識的人越來越多，但是她並沒有遇到志同道合的人。

在這些派對裡，聊天喝酒、歡歌狂舞，雖然當時感到快樂，第二天總是覺得空蕩蕩的。凱莉不知道還有什麼別的方式找朋友，繼續用同樣的方式，跟著約她的男孩去不同的派對。

有一天，某個男孩帶她去派對，派對主人端出開胃菜，竟是一條條、整齊地排在盤子上的古柯鹼。

凱莉一驚，趕緊謝絕邀請，離開現場，心怦怦跳地跑回家，回到家才跟約她的男孩提出分手。

凱莉終於決定結束派對生活。她想，要找到志同道合的朋友，就要做不同的事情。

「我很有好奇心，我可以去圖書館看書。我喜歡大自然，我可以去逛公園。我喜歡音樂，我可以去音樂會。」凱莉想好，開始去圖書館、參加登山協會、看音樂會，接觸一些她內心深處渴望的東西。

凱莉開始遇到不同的人，有了新朋友。要是這些新朋友有信仰，她會隨他們去寺廟或教堂至少一次，一起參加法會或者做禮拜。

在這些新朋友的朋友們當中，凱莉又認識了更多的朋友，終於感受到志同道合的快樂。

不久，凱莉畢業了，找到工作，就在陽光大道。

陽光大道很熱鬧，有很多辦公樓、商店、餐館，也有教堂、演奏廳、酒店。

凱莉第一天上班的時候，正好在門口和哈洛德擦肩而過。當時，哈洛德正進行著一項心裡活動，已經一個月了。

哈洛德每天上班都會經過陽光大道，一邊走，就一邊在心裡默念，祝福在街上遇到的每個人：「大家都有充盈的生活、和諧的關係、心愛的人。」

哈洛德念到第三十天的時候，在圖書館遇到了凱莉。那天，凱莉和哈洛德都去了同一個圖書館的同一個活動，都去看了皮影戲。

他們坐在觀眾席的同一排，正好剩下兩個座位，緊緊挨著。

「原來是你啊！」哈洛德對凱莉說。

「什麼原來？什麼是我？」凱莉對哈洛德的招呼感到莫名其妙。

「我知道我會遇到你，只不過今天才知道是你。」

「哦！」凱莉停頓了一下，說：「還是不懂，不過沒關係。」

「等一下表演結束，我們一起吃飯吧！」哈洛德發出邀請。

「吃飯？好啊！」凱莉馬上答應。「這個我喜歡，我學廚藝的。」

哈洛德和凱莉就這樣相遇了。從吃飯到做飯、從做飯到吃飯，再到其他凱莉喜歡的所有活動，散步、登山、聽音樂，兩人沒有不喜歡一起做的事情。

有一天，凱莉突然說：「我發現我追求完美的菜單，但是我卻不知道如何把食譜放在一起。我研究食譜的時候，其實不知道最好的原料是什麼。」凱莉皺起眉。

「你是在說做飯還是生活？」哈洛德頑皮地問。

「都是啊！主要是生活。」

「你是在擔心我們的未來嗎？」

「好像是哦！」

「其實，原料只有一種啦！我們都是端盤子的人而已。盛宴早就做好了，就等著我們去享用。」

「其實我們也不需要什麼菜單、食譜、廚師這些東西對不對？」

「對啊！可是他們也都在啊！不是需要，就是像花開鳥鳴一樣而已。」

哈洛德和凱莉手拉著手走向陽光大道。

2 公園裡的一隻豬

落日公園有一個入口在陽光大道，那是哈洛德和凱莉經常去的地方。

哈洛德和凱莉的女兒艾琳五歲的時候，一家人一起去了落日公園。

落日公園裡有一個小小的動物園，有各種野外的動物，比如老鷹、猴子，也有農場裡的動物，比如豬羊牛馬。（上）

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