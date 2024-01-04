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「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

血藏不住祕密（一一）

桑文鶴

他趕忙說：是啊，閒著沒事跟小明瞎聊。說完他站起身，說自己想起來還有事，得先走。王建國拉住他，讓他留下來吃晚飯。王棟只好說是單位裡的事，王建國才作罷。王棟囑咐王建國好好休息，希望手術一切順利，等手術做完，自己再來看他。

臨出門的時候，王棟跟王泰明打招呼說：小明，我先走了。他給王泰明做了個打電話的手勢。王泰明木然地點點頭，他知道自己的臉色難看極了。

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姚蔓舒的舅舅就姓麻。至於為什麼叫麻老三，估計跟他一開始開的那個小吃店的名字有關。原來的店鋪叫老三包子鋪，舅舅盤下來以後，不僅賣包子，還賣早點，但招牌一直沒改。久而久之，周圍的人就開始叫他麻老三。

王泰明把堂哥告訴自己的事，轉述給了姚蔓舒，只是沒提刀疤的事。他問：你知道那個叫竇新杰的人嗎？

姚蔓舒搖搖頭，有點慚愧地說：雖然我和舅媽親如母女，可她的事我知道的很少。我現在想一想，還真是後悔，覺得自己對她的關心太少了。去年她在街上收到一個傳單，說是有免費的健康講座，她就去聽了好幾次。我讓她別再去了，弄不好是騙人的。可她說人家講的挺好，去了還給免費量血壓。回來還都帶著油啊、雞蛋啊什麼的，說是免費發的，結果就更入迷了。到了後面，果然就開始賣保健品了，她花了好幾萬，買了一堆據說能改善睡眠質量的藥，吃了幾個月，還是失眠。按照藥盒子上的生產廠家一查，壓根就沒這個公司。她這才終於承認，自己是被人騙了。我知道這事的時候，她已經把錢都交給人家了。（一一）

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