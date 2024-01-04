外甥聚精會神聽著，他們的中文真不賴，小時候一定常跟外婆在一起吧！

下一個問題，是母親的好友珍珍問她是怎麼結婚的。眾人都笑了起來，饒有興味的樣子。珍珍轉身對大夥說：「我就是要聽聽她怎麼說！」

「母親」開始講著自己的羅曼史，一邊講、一邊虧一下自己，也損一下父親。原來，父母的那一段戀情是誤打誤撞來的──珍珍被家裡安排相親，母親跟去陪她壯膽。哪曉得父親竟一眼看上她，而對那位準對象一點也不來電！他們一見鍾情，相識之後不久就成婚，也相依相惜一輩子。

珍珍指著「母親」大聲說：喂，我早就原諒你了！大家一邊輕笑著，一邊揩著眼中的淚花。

接著，有人問她一生最值得驕傲的事。「母親」鄭重地說，她經歷了一段很重要的成長，這是她畢生最驕傲的事，也是她在五十歲以後修練成的。雖然艱難崎嶇，但她覺得有了這段追求之後，人生不虛此行，內心感恩和解。大衛聽到這裡，好奇極了。

「我呢，本來不懂什麼是同性戀 ，也對美國這個社會的現狀了解不多。但五十歲之後，我感到需要了解這一方面，就到處找資源。當時還沒有發達的網路，我只能從社區和圖書館 找起。有一次，我發現附近的圖書館有人演講這方面的題目，就去聽，認識了主講人。透過他，又找到離家不遠的河濱社區文化中心，裡面有輔導同性戀人士的社團。我請求他們讓我做義工。因為我知識有限，常常跟裡面的人員請教，他們就介紹書給我看，帶我參加同志 遊行，我們變成像家人一樣。」「母親」說著，眼中閃閃發光，無比開心的樣子。（八）