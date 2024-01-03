趙梅英／圖

2023年3月，雪梨

雪梨的三月，夏日已經遠去，荷塘裡屈指可數的蓮花寂寞地盛開。

疫情 之後國門一開放，梓菁就買了張來澳大利亞的機票。從春寒料峭的北半球穿越到了夏末的雪梨。夏季的炎熱還沒完全消退，秋天仍未露出清涼的端倪。

第二天一早，梓菁租了一輛車，自己按著導航，來到了南天寺。梓菁是個基督徒，不但不禮佛，也對寺院廟宇沒興趣。可南天寺卻是她此行的目的地，在這長眠著她英年早逝的故人。她的命運猶如英國的黛妃 ，有著驚人相似之處。兩個貌似南轅北轍的女子竟是同年生、同年逝，均是以凡人匪夷所思的方式，給生命畫上休止符，留給世人的是滾滾紅塵中的錯愕和惋惜。

梓菁的手機裡，記著南天寺靈山塔裡的一個編號，出示給門口的小僧。填表之後，就被帶到一個塔位前。打開木雕的小門，一張黑白照片赫然立在骨灰罈前。照片上妙齡女子飛揚的笑意閃耀在眉宇間，英氣逼人的五官極具感染力，青春的朝氣撲面而來。

梓菁不禁哽咽失語，良久，才喃喃低語道：「可怡，我來了。」

可怡和梓菁是從小一起玩大的閨蜜，一生緣分非淺。即使在可怡離世多年之後，梓菁仍在試圖讀懂她的故事。在梓菁的意識裡，可怡從不曾離開過。她們還是那對在鄰居奶奶家調皮搗蛋的小人精，青春少艾時惹男孩子追的女孩，亭亭玉立、風情萬種的女神。

然而造化弄人，梓菁至今孑然一身。可怡的人生則永遠定格在那個雪梨炎炎的夏日，北國飄雪的冬天。

……是那一年冬至的前一天。

1997年12月，北京

梓菁最不喜歡晚上接到電話。每天晚上十點以後，她就把電話調到靜音。這個習慣熟悉她的人都知道，有什麼事，明天再說。

冬至前一天夜裡，她正要將手機靜音，收到一個來自美國紐約的電話。美欣在電話裡說：「我打了幾次可怡家的電話，都沒有人接聽。她的電話改了嗎？還是她搬家了？你有她最新的消息嗎？」

美欣是梓菁和可怡的髮小。小時候，三家人都住在同一個大院。在她們還沒到上學的歲數之前，梓菁和可怡的父母把孩子託管在美欣家裡，由美欣的奶奶帶大。三個小人兒成天在家裡大鬧天宮，各種搞怪層出不窮。從小的這段經歷，讓三人成長為比親姊妹還要親的姊妹。

美欣比她們大了三歲，許多年前移居美國。留在國內的梓菁和可怡年齡相仿，成了無話不說的閨蜜。

後來，可怡也申請了去澳大利亞留學。再後來，在美國的美欣會時不時打電話來，和北京的梓菁、雪梨的可怡聊天，維繫著她們三人三地三大洲的友誼。那時候手機還沒有普及，今日方便快捷的互聯網時代也沒有到來。

美欣是她們三人中的大姊姊，絕不是喳喳呼呼、不穩重、不成熟的人。聽她這麼說，梓菁有種不祥的預感。回憶了一下，發現也有一陣子沒有可怡的音訊。太忙了，梓菁沒在意，只覺著各人有各人的生活，不常聯繫也合情合理。何況可怡和梓菁是誰跟誰呀！十年不聯繫都還是髮小、還是閨蜜，再怎麼不聯繫也不會陌生，見面時一樣聊個沒完。

雪梨時間比北京時間早了三小時。現在雪梨已是深夜，梓菁打過去，沒人接。此時的她只有安慰自己：半夜三更的，大家都熟睡了，聽不見電話。

可是，心裡有事，她還是一夜警醒，生怕什麼時候可怡看見她的未接來電，或者聽見她的留言打回來。更害怕聽見哪裡來的電話，告訴她不好的消息。那一夜，她在糾結中朦朦朧朧。既想聽見電話鈴，又害怕電話響起。

熬到天將大白，梓菁的電話還沒有動靜。不祥的感覺濃濃地瀰漫開來。可怡的電話她打了又打，到後來，一打就進了語音留言信箱。想必是梓菁的留言塞滿了可怡的留言箱，也有可能是別人也在找可怡。一想到這裡，梓菁更加坐不住了。

越是緊要關頭，越要沉著冷靜，梓菁無數次這樣告誡自己。憑著她這一份冷靜，她解決過許多職場上的棘手問題，化解危機。這次也不例外，她腦海裡閃過所有可能的人選，誰會有可怡的消息？誰可能知道她最近的動態？（一）