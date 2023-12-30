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寒梅的烏鴉嘴（全文完）

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女人們你一句、我一句，歡聲笑語，溫暖融融。眼看這是一場賓主盡歡、皆大歡喜的聚會，誰知到了最後，又出了一個狀況。

每次聚會快結束時，大家會提及下個聚會。下次聚會由燕霞家作東，燕霞神祕地說，她和凌雲姊有一個提議，讓凌雲姊來說。

凌雲說，下次聚會正好是學校春假，她和燕霞商量了，大家可以一起去坐郵輪。她已經做了攻略。

惠敏說：「這個主意不錯。坐郵輪很享受，就是有些無聊，大家一起去有意思。」

燕霞說她已經看了凌雲姊的攻略，太令人嚮往了，她迫不及待地想去。佳琪也表示贊同這個主意。

寒梅幾番欲言又止。她的兩手局促地捏著核桃手串，越盤越快，最後她彷彿下了決心一般，抿了下嘴唇說道：「別去。小心上了船下不來。」

又是一語四驚。凌雲當即變了臉色說：「那就想去的人去吧。」

大家一陣靜默。

鑒於寒梅的烏鴉嘴百分百的準確率，儘管心有不甘，這次郵輪之行還是取消了。

其實他們後來連這傳統的聚會也取消了。第二年春天，全球新冠肆行。

女人們在群裡聊天，這次的群裡添加了寒梅。

「寒梅，太感謝你了！那條郵輪真的是好多人感染了，死亡也不少，連靠岸的地方都沒有，一直在海上漂流！」凌雲感激地說。

「幸虧沒有去。寒梅，你怎麼能夠預測得那麼準？」佳琪問道。

「年底我們聚會時，武漢已經有不少新冠案例。我以前的同事跟我討論過，我們認為很可能會是全球流行病。」寒梅說道。

「你太神了，寒梅，以後我們都聽你的！」大家紛紛表態。（全文完）

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