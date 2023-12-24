騎腳踏車的人（全文完）

曼特艱難地回答：「律師先生通知了他，他回答這房子裡已經沒有他的東西，他不必回來了。他們夫婦會前往盧森堡接受施密特家族的遺產，那個有著三十多間客房的古堡觀光 飯店，也就是媽媽口中的『林中小屋』。」

琳達點點頭，等待下文。曼特說：「媽媽最希望的是，我們能夠將她的經驗數位化，很可能嘉惠許多人……我正在查看許多的檔案夾、卡片盒，除了修復織品，還有烹飪、烘焙、時裝、珠寶設計，文字、圖片、實物，數量龐大、精采奪目……」

一周之後，琳達返回維也納小鎮，路易威登帶回了一條需要修復的古老壁毯以及相當數量的羊毛線和亞麻線，是收藏家的私人委託。地下室的工作台上出現了繁複的圖案、人物、奇珍異獸。

兩個人將兩輛腳踏車牢牢安置在飛雅特車頂的架子上，兩個骨灰罐裹上毛毯、繫上安全帶，安坐在後排。他們開車來到波多馬克河入海口停車場，再騎上腳踏車來到特定碼頭，工作人員看到兩個骨灰罐，便給他們一只潔淨的小桶。兩人將兩罐骨灰合在了一起。

曼特走下碼頭，站在水中，揚起小桶，骨灰在陽光下飛旋起來，前往大西洋。琳達看著在空中飛翔的骨灰，輕聲說：「媽媽，我懷孕了……」海風拂過，骨灰迴旋，停留一下，再次迴旋，向著高遠的海面飛去。

琳達面對了拎著空桶，淚流滿面的曼特，深深點頭。

「種棵小樹，好吧？」工作人員建議。

於是，在書房裡，就有了一幅美麗的照片，一株年輕貌美的青楓挺立在河邊，在陽光下搖曳生姿。（全文完）