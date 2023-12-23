趙梅英／圖

Kevin隨了燕霞的長相，圓頭圓腦，眉目俊秀。燕霞怎麼看怎麼愛，捧在手裡怕摔了、含在嘴裡怕化了，小心翼翼放在心尖上寵溺著。

佳琪也有兩個孩子，十九歲的兒子Mike已在外地上大學、十六歲的女兒Ivy在讀高中。佳琪招呼著燕霞和老史，又喊Ivy來招待孩子們。孩子們很快玩在一起。

接著來的是凌雲和老顧夫婦，這是班上唯一成功結合的一對夫妻。兩個人是同班同學，當年學業不分高下，如今也是比翼齊飛。兩個人都是精英人士，開一輛保時捷，舉止瀟灑。他們頗有夫妻相，都是容長臉兒，眼睛細長、鼻子高挺、嘴唇薄，容顏並不出眾，但氣度自華。

老顧跟老史同年，但看上去至少年輕五歲，一身Ralph Lauren。凌雲比老顧小一歲，也是保養得宜，最顯眼的是她挎了一只香奈兒的皮包。他們有個二十四歲的兒子James，如今已是華爾街 精英。佳琪笑稱他們是一家子精英。

惠敏和老郭夫婦隨後就到。這對夫婦略有不同，惠敏是同學、老郭是家屬。惠敏比大家年長兩歲，戴一副白色眼鏡，氣質知性。雖然身形瘦小，但內心強大，是大家公認的大姊，這是一對女強男弱的夫妻。

惠敏和老郭是高中的青梅竹馬，後來惠敏考入重點大學，老郭進了普通大學。惠敏以留學生身分出國，老郭陪讀出來。老郭到美國後，在一家台灣人開的電腦公司找到工作。起初以為自己很幸運，進去之後才知道，這是一家組裝電腦的工廠，沒有福利，按日發薪。老闆剝削得厲害，每天要工作十二個小時。

老郭在國內學化學，在美國沒有學位，找不到專業對口的工作，感覺組裝電腦總比餐館打工強一些，就一直做了下來。這份工作與其說是技術工，不如說是體力活。組裝電腦按照指令做下來，也就成了機械活。可是常常要把電腦扛上搬下，累得腰酸背痛。老郭是獨生子，文文弱弱的，哪裡受過這樣的累。到了美國，為了這個家，硬撐著做這份工。

誰知半年後突然病倒了。那時惠敏還是學生，沒有買家屬醫療保險 。老郭病了在家歇了幾天，以為床上躺躺就能熬過去，結果卻是耽誤了治療。從此落了病根，不能疲累、不能受涼，還時不時得看醫生，工作自然是辭了。惠敏一個人把這個家撐了起來，瘦弱的她成為家裡的頂樑柱。

佳琪和老章跟大家寒暄著。老章的烤鴨已經切盤完畢，客人們每家也都帶來吃食。燕霞是山東人，做了一大盒誘人的韭菜餃子；凌雲一向精緻小資，帶來整齊漂亮、色澤繽紛的水果拼盤；惠敏家的老郭是廚藝高手，一盒生煎包子香氣撲鼻。

佳琪看客人已齊，一切就緒，就宣布說：「我們開吃吧！」

老顧問了一句：「老羅他們還沒到？」

一時間本來熙熙攘攘的人聲突然停止，一片難堪的靜默。

凌雲急忙到老顧耳邊，輕輕耳語了幾句，老顧臉上露出恍然記起的神色，尷尬地說：「開吃、開吃。」

2

老羅就是在華府的第六位同學。老羅不高不矮、不胖不廋，平時笑呵呵的，人緣很好，但是他有一個心直口快的武漢太太寒梅。

寒梅的長相也沒什麼特別，一張小方臉，皮膚晶瑩剔透，薄薄的嘴唇，眼睛黝黑明亮。平時總喜歡戴著一個核桃 手串，走到哪盤到哪，那幾顆核桃被盤得亮裡透紅，宛如瑪瑙。

寒梅在國內是醫生，到了美國，在自己家開個針灸診所。技術不錯，為人誠實，就是有張烏鴉嘴。

上次聚會是在惠敏家。比起其他同學，惠敏家略顯簡樸，但依然整齊潔淨。一個四臥室的老式平房，家裡是樸實的橡木家具。老郭因為不工作，喜歡在家蒔花弄草，後院開闢了一個花園和一個蔬菜園。

正是六月盛夏，大家被萬紫千紅的花園驚艷。紅色的玫瑰嬌艷欲滴、紫色的繡球花團錦簇、白色的百合清麗秀雅、黃色的雛菊明亮可愛，最美的是芍藥，花瓣重重疊疊、雍容華貴。（二）