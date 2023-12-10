與親人的持久戰（一三）

「這把湯勺看著就貴。」

「寶珀是硬通貨，我剛買了月亮美人2360，玫瑰金的！」

「寶馬檔次低了點，賓利的價位還湊合。」

「到海邊養老？那可是富人去的地方！」飯桌上，姑媽唇吻翕闢，錢不離口。

我回國前不久，姑媽以緩和關係為由，主動聯繫爸爸，為的是向爸爸要回三十年前老保母欠奶奶的五十塊錢。因為老保母被姑媽轟走後幾日內溘逝，這筆帳自然落到爸爸頭上。當然，根據姑媽的計算，爸爸要還一千五百塊錢，才能匹配物價的漲幅。

姑媽還要爸爸負擔一半奶奶近年來的醫療費 ，卻隻字未提醫療費符合醫保 報銷標準。藉助爸爸「百善孝為先，好男不和女鬥」的綠燈，姑媽將索求進行得暢通無阻。

總聽人說缺什麼說什麼，姑媽把她從不缺的東西掛在嘴邊，看來是怕缺什麼說什麼。寄生在營養豐盛的大樹幹上，坐擁千萬縷從非正常渠道投射來的光芒，茂盛的藤蔓依舊對光合作用抱有百分百的敬畏……就像我的敏感來自幼年時期的關愛缺失，姑媽的危機感來自伴隨終生的獨立自主能力缺失。

這種危機感會進一步導致與嫉妒心殊途同歸的舉動：我不想去努力做到比你好，但我要努力把你害得比我差。但凡遇到優秀的同性，姑媽必採用與誣衊媽媽類似的下三路招式，以上流社會的氣質寫出下流不堪的句子，然後匿名舉報。

而今見多了由惡意投訴導致的功虧一簣──研究生錄取作廢、公務員錄用取消、專業評比獎項撤回……當施暴者的公平欲和旁觀者的窺探慾得到極大滿足，有誰會關心這套低成本、高回報的打法，是怎樣徹底暴露了人性的陰暗？（一三）