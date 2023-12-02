我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

地圖的盡頭（八）

楊秋生

那冰，冰到心臟都要停止跳動了，瞬間一股像被火燒似的感覺直竄手掌。冰與火在那一刻沒有了界線。

她想起他們陷入深深戀情的時候，她與他最喜歡的一首漢樂府〈上邪〉，兩人高興起來眼裡只有對方，輕輕地吟著：

「上邪！我欲與君相知，長命無絕衰。山無陵，江水為竭，冬雷震震，夏雨雪，天地合，乃敢與君絕。」

文字錯落相間，讀起來特別有味道，注入了忠貞不二、澎湃熱血，像是用生命鑄就的愛情。二十年，她從青春豆蔻走到充滿疑惑的不惑，心頭守著的不就是這一純美情愛嗎？

他，人早已走遠，她還在反反覆覆地追思著過去。

她到現在都跨不過去這個坎，她不知道他是怎麼跨過去的。

她的心好痛，整個人像被劈成兩半，靈魂都沒有了安置處。意識到了原來她是用整個生命去愛他；而曾經這麼愛她的他，自己卻只是他生命的一部分。

踽踽獨行，陽光將她的影子拉得老長，孤獨地像個寂寞的靈魂。她呆呆地站在那兒，意識到屬於她最刻骨銘心、最重要、最精華的人生已成了過去──他在她的生命中將永遠缺席了。

她反覆思索，當時二話不說還他自由，到底是不是她真正的心意、真正的愛？她對他這樣深刻的愛，他知道嗎？她總是一次又一次地回想那天夜裡他一個人呆坐在窗邊的景象，現在想起來，也許事情並不是突然發生的，恐怕是一點一點已經埋伏在他們各自的心底了。

她連他的車從她旁邊駛過去，都沒有發現。

她曾讀過一段話：平靜地接受消失與死亡，是一種沉靜的修行。

很多事情，只能靠幻想安慰自己吧！貪圖變成真實，絕對會變成一種災難。

回到車上，她打開引擎，車子緩緩前行，最後停在步道入口的路邊。

她下了車，進入陽光尚未滲入樹林的那段步道。（八）

步道

上一則

英國、希臘陷文物爭端 英王「領帶顏色」令外界玩味

下一則

維也納足球賽

延伸閱讀

旅居愛丁堡12年 英國最後2隻大熊貓也要回中國了

旅居愛丁堡12年 英國最後2隻大熊貓也要回中國了
看泰勒絲演唱會竟然喪命 巴西熱到讓23歲歌迷心臟停止

看泰勒絲演唱會竟然喪命 巴西熱到讓23歲歌迷心臟停止
英國唯一一對大熊貓 12月初返回中國

英國唯一一對大熊貓 12月初返回中國
惠英紅心臟手術後吃活血藥 手腳一碰就瘀青

惠英紅心臟手術後吃活血藥 手腳一碰就瘀青

熱門新聞

豐喜啟動世代交替，長子廖柏凱堅持提升工廠的食安規格，成功拿下Costco這個大客戶。(本報資料照片)

從辦桌場拚到美式賣場 廖家3兄弟讓甜點王國華麗轉身

2023-11-28 06:00
黛安∕圖

被離婚的精神病患（上）

2023-11-26 01:02
黛安∕圖

被離婚的精神病患（下）

2023-11-27 01:02
佳士得香港秋季拍賣備受矚目的「天民樓珍藏專場拍賣」以逾2.6億港元總成交額圓滿收槌。（記者孫曼／攝影）

佳士得天民樓元青花瓷珍藏首登拍場 帶蓋梅瓶868萬美元拍出

2023-11-30 01:24
已故詩人余光中妻子范我存（右）過世。（本報系資料照片）

余光中妻子范我存92歲辭世 安詳灑脫一生愛古玉繫結

2023-11-25 07:12

千里送鵝毛

2023-11-25 01:02

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功