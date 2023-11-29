都說戀愛的女孩會越來越漂亮，米婭自從與大衛戀愛後，彷彿世界一下變得無比美好。她像一隻歡快的小鳥，早上在盥洗室的水池前，會一邊洗臉，一邊對著鏡子微笑。晚上她在洗手間解手，也會放聲高歌。

那天黃昏，米婭與大衛在校門口不期而遇。大衛因為自己的寶馬車在汽車修理店保修，正要坐公交車回家，米婭便欣喜地送他到車站。一路上，大衛很溫柔地輕輕說：「明天中午你來我辦公室吧，周末咱們一起回家。」米婭點點頭，大衛便去拉她的手，與她手拉手走著。

他的手掌好像是一只暖爐，又好像是一把鉗子，鉗得米婭每一個指關節 都吱吱嘎嘎地響，但米婭完全被這吱吱嘎嘎的聲音陶醉了。

公交車倏然而至時，大衛這才鬆開了他的大手。米婭望著他上車的背影，看見他的頭髮上浮著不少頭屑，感到渾身癢癢的，可她仍然向他揮手道別。回轉身，她走在林蔭道上時，忽然有鐘聲緩緩飄來，彷彿提醒她明天一早考試。

為了得到大衛讚美，米婭想把每一門課的成績都考得理想些，因此每晚她都複習到凌晨一兩點鐘。深更半夜做消夜時，還弄出乒乒乓乓的聲音，讓她的同屋麥琪頗有意見；但米婭我行我素，沒把麥琪放在眼裡。

麥琪是溫州人，本科時來美國留學；她的父母都在溫州做生意，賺大錢。溫州人雖有錢，但在米婭眼裡銅臭味太濃，就顯得俗氣了。（一七）