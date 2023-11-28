在夜晚輕風蕩漾的回寢路上，她突然有一種煥然一新的感覺，彷彿一顆空蕩已久的心有了依附和著落。

學校已進入期末複習考試，米婭這學期選課很多，最需要記憶的是解剖和西班牙文，幾乎都要背。譬如：皮膚、肌肉 、骨胳和神經系統，呼吸系統和血液循環系統，消化系統和泌尿系統，還有生殖系統。當然比起背西班牙單詞，背誦人體結構還是比較有趣味些。米婭最拿手的就是背書，通常讀上兩三遍就能背出來，有時還能過目不忘。

人真是個奇妙的東西。

自從上了解剖課，米婭常常驚異於人體內部結構的精緻和完美。她想上帝怎麼會創造出人來呢？人體為什麼要有兩百零六塊骨頭組成？當然這樣的追問是沒有結果的。米婭中午從來不午睡，她用口訣的形式背誦道：「頭部包括腦顱骨，共計二九有定位。胸椎十二頸椎七，腰椎五塊成方形……」同屋的麥琪午睡醒來後，她已經把兩百零六塊骨頭背出來了。

接下來的幾天，米婭經常能在學校看見大衛。無論食堂、操場、教室，抑或是那個解剖實驗室，他們的目光隔著眾多同學的身影，頻頻對望。這種對望雖然有些飛揚淒切，卻是勾魂而快樂的。米婭盼望周末與大衛一起回家，一起走在回家的小路上，有一種親人的感覺。（一六）