我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地一年一期奇景火瀑布 12月1日開放預約

中國學童呼吸道感染激增 多地紛紛停課 河北「大白」重出江湖

窗裡的故事（一六）

顧艷

在夜晚輕風蕩漾的回寢路上，她突然有一種煥然一新的感覺，彷彿一顆空蕩已久的心有了依附和著落。

學校已進入期末複習考試，米婭這學期選課很多，最需要記憶的是解剖和西班牙文，幾乎都要背。譬如：皮膚、肌肉、骨胳和神經系統，呼吸系統和血液循環系統，消化系統和泌尿系統，還有生殖系統。當然比起背西班牙單詞，背誦人體結構還是比較有趣味些。米婭最拿手的就是背書，通常讀上兩三遍就能背出來，有時還能過目不忘。

人真是個奇妙的東西。

自從上了解剖課，米婭常常驚異於人體內部結構的精緻和完美。她想上帝怎麼會創造出人來呢？人體為什麼要有兩百零六塊骨頭組成？當然這樣的追問是沒有結果的。米婭中午從來不午睡，她用口訣的形式背誦道：「頭部包括腦顱骨，共計二九有定位。胸椎十二頸椎七，腰椎五塊成方形……」同屋的麥琪午睡醒來後，她已經把兩百零六塊骨頭背出來了。

接下來的幾天，米婭經常能在學校看見大衛。無論食堂、操場、教室，抑或是那個解剖實驗室，他們的目光隔著眾多同學的身影，頻頻對望。這種對望雖然有些飛揚淒切，卻是勾魂而快樂的。米婭盼望周末與大衛一起回家，一起走在回家的小路上，有一種親人的感覺。（一六）

肌肉

上一則

來美求學到好萊塢視效總監 戈鐸霖參與多部中美大片

下一則

快樂的餃子

延伸閱讀

加州市長訪華11次 「我把中國當兄弟」被批評也要跟中國做對的事

加州市長訪華11次 「我把中國當兄弟」被批評也要跟中國做對的事
窗裡的故事（四）

窗裡的故事（四）
窗裡的故事（三）

窗裡的故事（三）
窗裡的故事（二）

窗裡的故事（二）

熱門新聞

李洋這幅「指向心覓」使用蛋殼和大漆鑲嵌製成，歷時一年完成。（記者徐白櫻／翻攝）

花一年完成一幅畫 27歲李洋有顆老靈魂 專攻漆畫

2023-11-20 06:22
黛安∕圖

被離婚的精神病患（上）

2023-11-26 01:02

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大
雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來

雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來