難民的感情歸宿（九）

那天也是巧，他跟客戶在附近的咖啡 館談事。出來後看見金融牛四周人山人海，鑼鼓喧天的，比老家的春節廟會還熱鬧，於是便跑過來看西洋鏡。

孫濤告訴她，提起華爾街 ，別以為全都是赫赫有名的金融集團，也有世界各地的騙子攪在裡面。在高樓裡租個兩間辦公室，就可以扛起華爾街的招牌去母國圈錢。

「他不是華爾街的大鱷魚，只是一個普通白領。」蘇瑤老實跟韓青彙報。

「華爾街的白領也是金領，你和他怎麼樣？」韓青很好奇。

「算是好朋友吧，吃吃飯、喝喝咖啡，跟他聊天很愉快。我們是老鄉，居然讀的同一所小學，他只比我高三屆。童年在校園肯定見過，我記不得了，他說第一次見我就很面熟。」蘇瑤的聲音活潑得像林中的小鹿。

「差一點就青梅竹馬了，加油，欸！」韓青雙手握拳，表情誇張。

孫濤工作很忙，蘇瑤也不敢太主動，只能順其自然。一轉眼就是春天，孫濤約蘇瑤：「周末有時間嗎？想約你去中央公園 走走。」

蘇瑤激動得心跳血湧，瞪大了眼睛，居然不知說什麼好。手機那頭的孫濤問：「沒有時間？不好意思，我忘了，你舞蹈工作室周末最忙。」

「我周末不忙，中央公園見！」蘇瑤的聲音因激動而變了調。

四月的陽光溫柔地落在他們的身上，微風是甜的、空氣是香的。兩人並肩走過公園的草地、庭院、溜冰場，華麗精美的雕塑旁邊，噴泉突然跳舞，舞動出喜悅的光芒。

孫濤問蘇瑤：「你知道這裡的莎士比亞公園嗎？我帶你去看看。」

莎士比亞公園位於中央公園的西北，一年四季都有花開，哪怕在大雪紛飛的寒冬，也有一抹明艷讓人驚喜。（九）