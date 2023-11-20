她注視著他的眼睛，她想他的眼睛在年輕時，也許更加明亮而銳利。那長圓而有力的眼眶雖然有些浮腫，但仍然充滿著浪漫故事的痕跡。米婭想，愛一個人也許是幸福，也許是痛苦。

吃完晚飯，已經是晚上八點多了。走出大酒店，大衛朝著唐人街開去。快到愛華公寓的小巷子口，他忽然繞道而行，拐進了一條長長的小路。小路的路燈像鬼火一樣，隔很長一段路，才有一盞昏黃暗淡的燈。

拐彎時，在黑暗蓋過來的同時，大衛突然緊緊地擁抱住她，並用嘴唇輕輕摩挲著她的雙頰，而她像一隻嬌弱的失去翅膀的鳥，感到他嘴唇上的溫熱。她閉著眼睛，他的嘴唇已經落到了她的嘴唇上。這一刻，她完全被一股濃濃的男人氣味包圍了。

在電影和電視上，米婭曾看過無數次心醉神迷的接吻鏡頭，但她從來沒有過這樣的機會和經驗。所以米婭並不知道怎麼接吻，她的舌頭一動不動，由著大衛的舌頭，在她的口腔裡翻江倒海。不過這一刻，她的內心有一份感動和激情。這兩種感覺合在一起，噴薄而出的慾火，大概就是愛情吧？

米婭深深體會著在她口腔中，那攪動著的溫熱靈活的舌頭。她一點兒沒感到髒，只是等他的舌頭出來後，她將嘴唇上濕濕的唾沫擦在了他的肩膀上。這時她才想到無數異體的細菌，也許已在她的口腔裡飛快滋長。她回去必須用漱口水，徹底清洗、清洗口腔。

小路非常安靜，拐過彎，開進愛華公寓樓時，他們又擁抱在一起了。這回大衛突然像父親那樣吻她的額頭，彬彬有禮地與她道別，很有西方男人的紳士派頭。米婭心裡想，這是一個多麼有情調、有文化、有魅力的男人啊！（八）