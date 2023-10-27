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科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

我的名字叫楓（五）

鳳群

麥家三代單傳，萬貫家財需要有人繼承，不希望斷子絕孫。

秦曉蘭知道尤楓內心的痛苦。她非常要強，在銀行幾個實習生當中，她是名牌大學的研究生，業務一直是最好的。可她的導師那個老太太非常刁鑽，或許人工流產事件，直接影響了這個老基督徒對尤楓的看法。她對尤楓的畢業論文一直不滿意，反覆修改多次，還是給予否定，所以一時拿不到學位，拿不到學位也就找不到工作。

儘管麥子琪是過來人，他知道尤楓碰到了最嚴厲的導師。他也認識這位老太太，但卻愛莫能助。這不是國內高校那些研究生導師，隨便請吃頓飯或送點禮，託人走走門路即能搞定。如果在美國搞這一套，你就是在作死，自取其辱，還有可能會觸犯法律。

當秦曉蘭被華盛頓實習銀行留下工作快一年時，尤楓的論文才勉強通過。這本來已經讓尤楓羞愧難當，可當她去這家銀行求職時，可能因為上次所謂病假真相被傳到銀行，留下不誠實的印象，竟被他們一口拒絕。加上麥子琪父母親強硬態度，接二連三的打擊讓尤楓幾乎痛不欲生。

麥子琪說我性格內向、外表冷漠，不善與人打交道，又自視很高，才有今天的下場。

秦曉蘭安慰她：不是這樣，你為人熱情，要不然我們也不會成為好閨蜜。

那是我們有眼緣，尤楓憂傷地說，我當時知道你的經歷，我就更想與你交朋友了。麥子琪說得對，我確實不大愛交際，也不大善於與人打交道，甚至和自己父母親的關係，也處得很糟糕。我這種人，根本不配活在世上。

秦曉蘭說：楓姊，你別自責了。上次你爸媽最後不是很開心待了一個多月才走的嗎？（五）

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