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自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

拯救小魚（二一）

紅山玉

租房委員會接受了自己的投訴，似乎一切都在處理中。小額法庭那邊，李冬菊在收到開立文件通知後，也沒有更進一步的文件到自己手中。

日子像一杯溫吞的水一樣流動著。露西老太太可以整天在陽台上曬八、九月的太陽，她再也不用擔心來自隔壁鄰居家的菸味了。郁小魚根本就沒回來過，不知道她是否還在「一八五○」遊蕩著。

有一天，露西老太太下樓來跟李冬菊說，今天有人來送一封掛號信給郁小魚的，她看到了信封上的地址是小額法庭來的。那人說，既然人沒在，那就明天再來一次試試。

第二天李冬菊特意跟經理說，自己休假一天。她守在郁小魚的房門外，等了送信的人一整天，結果什麼人也沒來過。李冬菊氣得不行，她想：你寄普通的信件不就行了嗎？幹麼非得安排一封掛號信呢？她郁小魚家裡要是有人簽收，我還能費這麼大的周折找她嗎？

李冬菊知道自己生氣也沒辦法，她只好告訴露西老太太幫忙盯著點，如果再有人送掛號信給郁小魚，那就乾脆讓那人把掛號信放在郁小魚門口旁的信箱裡，等自己下班的時候上樓來取。

掛號信終於來了，還是在一個下雨天。估計那送掛號信的人也嫌棄三番五次地來畢竟比較麻煩，就同意把快遞信放在郁小魚的信箱裡。露西老太太就像一個退休了但是毫不喪失警惕的看門人一樣，將那封掛號信從信箱裡拿了出來，然後在自己家的窗口旁，盯著房東李冬菊的白色Honda車。

露西老太太見識過好幾任房東了，就光自己住了十五年的這棟房，她就見識過三次不同的房東了。她不知道為什麼時代越進步，這租戶卻越來越差呢？（二一）

房東 退休 Honda

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