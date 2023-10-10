無疑露西老太太家最合適。不然，那幾條幸運的金魚還不知道會攤上什麼倒楣的事呢！

李冬菊開車去了家附近的超市，她覺得不管怎麼樣，房客露西老太太算是幫了自己的大忙。如果不是她及時通知自己，那金貴的電腦估計這會兒再也不會嗡嗡地轉動了。李冬菊挑了一個大個西瓜，準備給露西送過去。那麼大歲數的老人家，幫了自己的忙，也避免讓自己蒙受更大的損失，這份情自己得還回去。如果郁小魚也像露西老太太一樣該多好！

露西老太太看到房東 李冬菊遞過來的西瓜直擺手，她說自己糖尿病 ，吃不了那麼多甜的。李冬菊沒辦法，只好把西瓜切開，分了一半給了露西老太太。

回到樓下自己的家，她一屁股癱坐在沙發上。此時已經下午三點半，她不想再回辦公室了，直接給主管經理發了個郵件，然後坐在那裡發呆。她想，自己該到哪裡去找郁小魚呢？

只要你郁小魚還在這個城市，我就一定能找到你。李冬菊想，她還能跑到哪裡去？她常去的地方還能是哪裡？飯店？電影院 ？

露西老太太照樣在陽台上看日升日落，偶爾她也在想，這個鄰居跑到哪裡去了呢？自從她不見蹤影之後，自己的嗓子再也沒有發癢過，這可真是件好事。可是對房東李冬菊來說，可就是壞事嘍。房子被人占著，卻沒收到應該有的房租，換了哪一個房東，這都是一件頭疼的事情。多了幾條金魚，露西老太太覺得自己多了幾個說話的人一樣，她給那幾條不一樣顏色的金魚，起了不同的名字。沒事她就跟牠們說說話，好像老伴兒和自己的妹妹們都還活著一樣。（一二）