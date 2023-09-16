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富貴門（九）

王婷婷

他沒問鍾馨馨的意見，車子出了賭場停車場直接左拐。每次都是右拐再右拐，然後上三號路再拐兩次就到她家了。開到白石鎮路上有四十多分鐘，音樂調頻裡反覆播放那幾首歌，廣告也是那幾個，路邊的田野廣袤，看著很肥沃，藍莓農場或者荒地裡鬱鬱蔥蔥。

溫哥華的房子貴得要死，但大片大片的農地和沒開發的荒地也有很多。一看可知，這裡的房地產商不太活泛，規定是死的，人是活的。那麼多精明的、有實力的商人移民到了溫哥華，也都變得保守而遲鈍，任由各種法規綑住手腳。杜峻峰從前以為人來了這裡會變笨，後來才知道，人啊，真的是環境的產物，是時代和環境造就的，和造物主他媽的沒什麼瓜葛。

白石海邊的落日霞光很美，美得很平常，沒有比普吉島、比巴塞隆那，比雪梨、香港，甚至三亞、青島更美。也不能說，白石鎮的夕陽和溫西的不同，風景不是那樣子比較的。看似漫長的一生裡，走馬觀花了許多落日，心境、人、時間、地點，每一次都是獨一無二的，或平常、或美好。坐在窗邊的鍾馨馨的臉蛋上映著淡淡的、粉粉的餘暉，杜峻峰覺得自己沒花一分錢獲得美女陪伴，算是占了便宜省了錢。出於商人的本能，他的心情愉快了一點。

意氣風發的那些年，十七、八歲的，美得像吹氣娃娃那般的女人，他一樣弄得她們渾身顫抖，咿咿呀呀地亂叫。有時候他也戀愛的，偶爾也產生愛憐、想念、懷念那些越用越少的感情。有幾個懷過孕，有的拿到錢，懂事地處理了，有的哭哭啼啼非要說是真愛，到最後真愛的結晶也沒真的生下來過。十幾年前，他就再也不會「愛了」，意思是再也不會心軟和心動了。（九）

香港 房地產 移民

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