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相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

蘿蔔與壽司（一八）

章映桐

「但食物是用來撫慰人心的，至少我這樣認為。我也同意喬治說的，即使不聽你的故事，吃起來也有些過於複雜。」

最後輪到史蒂夫，他清清喉嚨，從眼鏡上方拿眼瞧著美莉，用一本正經的口吻告誡：「每個人都在談設計……然而設計的拿捏很重要，設計過頭有時會讓人想念原始單純的美好。你懂我的意思吧？」

雖然有些單字聽不懂，一番短短講評足以讓美莉服氣。過頭了，是這意思吧？難怪都是美食界的專家，都看出了自己此行的目的，她確是讓復仇的情緒左右了食物的處理。他們的意思再清楚不過，大概就止於這輪了，她心裡黯然想著。

至於其他兩位的成品，大衛的海鮮比薩餅最終還是獲得一致的讚譽，雖然整體創意稍嫌欠缺，但他趕著秒殺階段重打的醬汁，評審都讚好，盤飾也精緻，不枉他法式料理紮實的底子。

安潔麗卡的一盤義大利麵則褒貶都有，咸認為果醬餡與麵條都處理得不好，以至於整盤麵嘗起來過甜。

「麵條的比重過重。麵粉不是主食材，你可能忘了。」評審依達評道。

史蒂夫也點點頭說：「我好像沒怎麼吃出魚板的味道。」

在走回休息室的路上，美莉腦中顯然還是一片混沌，評審都說成這樣了，那蒂娜說的還算數嗎？雖說今天志不在贏得比賽，但她開始覺得有些矛盾，因為還有一些話要說給勞勃聽，剛剛時間遠不夠。

安潔麗卡可能也是同病相憐，這趟在休息間倒願意和美莉多說些話，但語尖依然帶著刺：「可能因為你的關係，今天他們特別準備了不少亞洲人才吃的食材。」彷彿還想再多說什麼，意識到面前還有個攝影機，一些話到了喉間還是給嚥了下去。

美莉聽了一時雖沒反駁，但她聽出意思了。（一八）

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