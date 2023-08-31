王幼嘉／圖

我緩步上前，沒有顯示來電人，是一串未儲存的手機號。遲疑片刻，剛準備接聽，對方卻先一步掛斷了。

我慢條斯理地穿好衣服，心想還是幫她把手機送過去。誰讓我看起來像個閒人，有大把用不完的時間？

她的手機鈴聲再次響起，很快又掛了。雖然我並沒記住先前的手機號，但直覺告訴我，是相同的號碼。

手機振動了一下，隨著一聲短促的資訊提示音，收到一條微信 消息。

「怎麼不接電話？」

雙擊消息，要求輸入密碼。她以前可從沒設置過密碼。我有些好奇，同時還有些氣憤。我試著輸入她的生日日期，密碼錯誤。我的生日日期，還是不對。我又嘗試了兩次，仍然錯誤，提示五分鐘後再輸入。

很顯然，打電話和發消息的是同一個人。我特意注意了一下發件人，名叫「阿波羅」，頭像是個古希臘神話人物雕像。不知本來就叫「阿波羅」，還是備註名。

「說話。」「阿波羅」催促道。

看來他們相熟已久，至少關係還可以，言談不必考慮對方的情緒。

「怎麼回事？被他發現了嗎？」「阿波羅」又問。

他們經歷了什麼？「他」指的是誰？「阿波羅」是誰？男的還是女的？我認識嗎？這更增添了我的好奇。手機被鎖屏，他們之前的對話我無從查看，也沒法把電話撥回去。我隱隱覺得不安，心跳狂亂、腦袋發矇。就好像有什麼不好的事，已經在不知不覺中發生。

我癱坐在客廳的沙發上，等待時間悄悄流逝。時間一到，我又迫不及待地試了試密碼，又一次被鎖屏，得等十分鐘再試。她到底背著我有什麼祕密，至於設置一個我猜不到的密碼？

我們結婚已有十五年，認識的時間就更長了。這麼多年來，幾乎天天生活在一起，彼此的氣味都再熟悉不過。我自以為對她足夠了解，可畢竟人心善變，雖然只隔層肚皮，揣測起來卻何其艱難。況且人性複雜，遠不是「善惡」兩字就能一概而論的。我對自己有時的胡思亂想都感到驚訝，怎麼知道她心裡成天想些什麼。

我突然察覺到一絲生分，甚至她的面目都模糊起來。轉念又想，世上所有夫妻不都一樣？時間會沖淡激情，生活總要回歸庸常的本來面目。加上我們沒有孩子，當愛情轉變成親情，這情意便少了一份責任和重量，自然而然會更輕、更淡。可我無法完全說服自己，她的防備對我構成了傷害。

手機肯定得送，這很有必要。我倒要看看，她的第一反應會怎樣。一想到她神情慌張、言語支吾、手無足措的樣子，我彷彿在精神上已經獲得勝利。如果能進一步窺探她的內心，勢必會增加我的憤恨，但多一點歡愉和成就感也未可知。我盡力讓自己心態平和些。

出電梯的剎那，迎面一個人正欲往裡衝，差點和我撞個滿懷。兩兩相視，我才發現是妻子。她的額頭和鼻翼細汗密布，滿臉通紅、大口喘氣。

「你回來幹麼？」我走出電梯。

她往後退了退，一邊用手比劃，一邊說：「手機忘帶了。」

我把手機遞給她：「我不會給你送嗎？哪有必要往回跑一趟！」

「萬一你沒看到……」

她接過手機，深吸了口氣，讓自己不至於喘得太厲害。

「我走了，我只請了二十分鐘假。」說完她就要走。

我說：「有人給你打電話。」

「可能是同事。」

「還給你發過微信。」

她看了眼手機螢幕，並沒點開。她說：「等會兒我再回。」

很明顯，她這是刻意在避重就輕。我管你什麼時候回，有本事你大大方方打開手機。她的臉比剛才更紅了。和我想的一致，雖然她看上去還算自然，但她逃避的眼神騙不了我。

我們其實可以同一小段路的，可她並沒有和我一起走的意思。她緊緊捏著手機，獨自先一步離開。這更增加了她的嫌疑。我遠遠跟在後面，越過人群，我看到她腳步飛快，卻強裝鎮定地回過一次頭。行人熙攘，她沒有看到我。接著，她緩緩低下頭，那是個看手機的動作。沒看一會兒，她把手機放到了耳邊。（二）