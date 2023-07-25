她也不知道這件事的最後結局會是如何，可能青海短時間是回不去了。即使回去，她更不知道如何面對她的同事和學生們。樓藍在學校人際關係很好，許多學生以她為驕傲，如今學生卻要面對成為砍人凶犯的老師。

她越想腦子越亂，內心也就越發痛苦。這時口袋裡手機響了，她取出手機，對那個押解她面無表情的男警輕聲問：我能接一下電話嗎？男警依然面無表情地點點頭，她於是顫抖著將手機湊到耳邊，竟然是唐彪熱情爽朗的聲音。

他關切地問：樓姊，與那包工頭談判得如何了？

談崩了，樓藍盡量用平靜的語氣說，我把他砍了。

砍了？那頭的唐彪驚呼起來，你把他砍死了？

樓藍說：：有。

唐彪又問，你現在在哪裡？

樓藍說：我在警車裡，被員警帶去派出所的途中。

唐彪沉吟片刻，只要人沒有死，就不要緊。我先去打聽下，那個人去了哪家醫院。你千萬別急，如果員警問你，你就這樣回答，你一定要聽我的。記住，一定要！樓藍「嗯嗯」，於是唐彪就壓低聲音，如此這般吩咐了一番，樓藍連聲說：好的，謝謝你。

到了派出所，樓藍接受了男警短暫的訊問，女警在一旁筆錄。

姓名？

樓藍。

樓蘭？你是新疆 人？

不是，我姓樓，不是蘭花的蘭，是藍色的藍。我是上海人。

那個男警抬眼看了看她，似乎有點不相信。你的工作？

公司文員。樓藍想起唐彪的叮囑，她是個從不撒謊的人，但此刻也只有如此了。

在哪家公司？

上海一家台灣人開的公司，樓藍說出了唐彪所在那家公司的名稱。

學歷？

大學本科。

為什麼殺人？

我沒有殺人。樓藍覺得男警的話特別刺耳，我只是自衛，您覺得我是殺人犯嗎？（七）