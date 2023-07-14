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台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

她是一本書（八）

孟悟

詩華終於有回音了，他坦誠告訴她，他這些年創辦文化傳播公司。疫情期間生意慘淡，負債數百萬，拖欠員工工資。他逼著妻子跟他離婚，至少妻兒可以不陪著他陷入沼澤困境。

書香是個乾脆的人，她說：「我喜歡仗義的男人，我可以借你五十萬，你先去救急。等你緩下來後，再請我喝一杯茶如何？」估計詩華也沒有想到，太平時代的一點恩惠和真心，居然養了一個貴人！

詩華後來請書香去家裡作客，他說：你救了我們一家，我夫人希望當面謝謝你。

書香去了他家，才發現詩華的夫人是姑媽的女兒小琴。小琴感概萬千：「不是一家人，不進一家門。」

書香最初計畫在山上買一棟避暑房，五十萬左右的價格。房子寫三個人的名字，書香和兩個姨媽，這棟房子可以讓姨媽們在炎炎夏日去消暑休閒，她們對她畢竟有養育之恩。她回頭又想，思緒萬千，重重疊疊的光影中有多少不甘，她對姨媽們的感情是愛怨交織、半悲半喜。如果說養育之恩應該回報，那她在成長過程中受到的創傷，誰來補償呢？

還有她的父親，在她回國時恰逢重病，父親託小琴帶給她一封信，父親說他挺過了新冠，但是這次再度感染出現了白肺，不知能否再闖鬼門關。他說這一生最對不起的就是書香，讓他一生負疚。他當年並沒有拋棄她，他每次去姨媽家接她，遭遇各種刁難。書香那年才六歲，但是瞪著眼睛、握緊小拳頭，罵爸爸是壞蛋流氓，夥同狐狸精害死了媽媽。

父親說，一個小女孩，怎麼會罵出那種扎心傷人的句子，到底是誰教的？父親還說，他可以忍受各種惡語，但是他的女友（後來的妻子）承受不了，他後悔沒有堅持住，在同她姨媽的戰爭中輸了。

書香本來都說好了，要在桃花山買一棟小別墅，產權有兩個姨媽的名字。（八）

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