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珍妮佛勞倫斯等明星拒和解 好萊塢大罷工將上演？

她是一本書（七）

孟悟

最後連夏雁也不甘寂寞，她對書香直說：「我的麵館如今擴大了，想再開一家分店，你來入股怎麼樣？」

書香心煩意亂，對誰都不敢答應，對誰也不敢拒絕。她總是面帶微笑：「好的、好的，我再想想。」

書香還沒有想清楚，一場洶湧而來的病毒席捲了全球。誰也沒有想到，這新冠病毒居然橫行霸道了三年。起伏跌宕的三年、生死離別的三年，夏雁和惋心都在疫情期間失去了親人，而無法送最後一程。

惋心說：「太多的心酸和磨難。」

夏雁說：「每個人都是一本帶淚的書，每個人都有創傷。」

相對於夏雁二人，書香沒有那麼多的憂傷。疫情三年，她沉浸在詩詞和書畫間，在唐詩宋詞的山水間與遙遠的母親相遇。時光悄然遠去，她不急，慢慢等，等到春天來了，等到中國放寬防疫管控，放鬆國際旅行限制，取消入境隔離、取消核酸報告……書香對自己說：好，終於可以回家了！

書香回家的第一件事是重修了母親的墓，還請人在墓地設計了一款石雕墓碑書，一本攤開的書，書上刻了一行精美的楷書：「腹有詩書氣自華，最是書香能致遠」。

書香後來還找到了詩華。那年她自封「太平間公主」，在群裡索要AA打胎費用。那個男人，私下給她一千塊，還給她人生鼓勵，讓她心生溫暖。

書香到了美國後，陸續拉黑了許多人，那些跟她人生汙點有關聯的人，但她保留了他。詩華沒有回她的微信，但她繼續發出邀請。她為什麼如此執著，因為她發現他的微信頭像變了，淡雅的寫意山水畫，畫上有一行詩：「腹有詩書氣自華，最是書香能致遠」，原來他的名字「詩華」也是來自同一首詩。（七）

微信 疫情 防疫

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