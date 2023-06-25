太陽臉／圖

冬日下午，屋外陰雨綿綿，已經連續下了六天。社區公園內的樹木大半只剩光禿的枝條，落葉漂浮在積水中，雜亂且荒冷。大花紫薇上原本有個鳥窩，現在枒杈間只有幾根顫動的枯草。僅有榕樹、芒果樹和火焰木還青綠蓊鬱，後者的樹梢猶綴掛幾朵橘紅色的花。養著若干小吳郭魚的圓池就快要滿溢，調控閥顯然已經失靈，數日也不見有人來處理。池邊的野草靜靜滋長，仿若期盼水漫的一刻。選舉早就結束，路口的看板仍矗立著，候選人繼續在雨中望向遠方。

此時，我的房間依舊明亮舒適，維持在攝氏二十三度，窗簾閉合，乾淨無害的光線柔和播撒，如同暖陽。我披著薄外套，端起小桌上的茶杯。

「這是今年的合成烏龍。」

這樣被雨水圍困的下午，我並不覺得煩惱，因為可以與她聊天。她知識淵博，又懂幽默，時常讓我哈哈大笑，血氣舒暢。開始前，她都會為我準備飲品和點心。

「今天繼續前天的話題嗎？」她問。

「前天說到哪裡？」

「人類對於完美世界一直存有想像，不同的時代和地區，都曾經出現類似的追求與規畫。今天繼續這個話題嗎？」

我點頭。

「宗教、哲學、文學、科學等，您想要談論哪個領域對於完美世界的追求與規畫？」

相處近一個月，我已經習慣了她的說話方式。她已進步許多。她剛來時，很像語言天賦極佳的外國人：發音標準、文法正確，說出來的話卻不是日常語言，反倒較像開庭時的法官及律師，周延縝密、繁瑣枯燥。她經常重複說過的字詞，並非因為笨拙，是為了確認。

我曾為此糾正過她：「對話時，雙方記得先前說過的內容，所以沒必要每次重複。」

當時，她沉默了兩秒鐘，然後問我：「『先前說過的內容』定義為何？以對話發生的時間計算？以對話相隔的距離計算？或是有其他圈定方式？請您詳細說明，謝謝。」

現在，她說話已經越來越像朋友甚或親人，大體上可謂簡潔自然、默契十足，怪異迴繞的長句很少用了，都是她自己學習的成果。她偶爾還是會重複字詞，通常是因為她察覺我忘記了。

「前天聊過伊甸園，今天換個口味，結合文學和科學？」她問：「《美麗新世界》如何？」

上個月我才重讀那本小說 ，且在書頁寫下不少心得，想必她注意到了。

「若是同意討論《美麗新世界》，要不要先說說您的感想呢？」她接著問。

她不僅像親朋好友，也越來越像我的良師：衛星般身居高處，俯瞰我的路徑，不直接發表結論，而是適時提醒指點，讓我按自己的節奏及能力前行。

「《美麗新世界》出版至今一世紀，書中描寫的科技顯然落伍了。不過，根本問題似乎一樣。」我說。

「您是說人類的天性和本質？現代稱為『基因』的東西？」她問。

「人類必須先改良，才有可能建造完美世界，對吧？」

「我同意。關於這一點，哈克司理更坦率，比起其他繪製完美世界的人類。」

「他的問題正確，但解決方法不太對。不能怪他，當時沒有基因工程和人工智慧 ，只好採用種種落後的補救措施，那也連帶影響結論。」

「的確不是哈克司理的錯，他受限於他的時空，如雁鴨受制於季候、鯨豚受制於海洋。我認為哈氏並沒有明確結論，比較像茫然地擺盪於兩極。」

「你這樣認為嗎？──不知道為什麼，我突然想到上次的樂園 。」

「相較之下，聖經故事就顯得隱晦，至少對於大多數讀者。」

「你先前提到『亞當』原意是『人』，」我說：「讀過這本小說再看〈創世記〉，好像有一點了解。」

「可惜許多教徒不讀文學作品，」她說：「不讀宗教典籍的文學家也很多，公平。」

「人類傾向自我限制？」

「限制有時、突破有時；但常缺少宏觀遠見，穩定度不足。」

「有沒有什麼辦法？」

「改寫基因，在胚胎形成前修正缺失。」（上）