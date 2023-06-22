湖畔公寓群英會（四）

「但是要付錢的，知道嗎，一千多刀呢。」麗智臉上的肉惴惴的，棒球帽下邊的眼睛差點沒掉下來：「還有啊，沒事叫救護車那是犯法，所以人家告誡她，再沒事打九一一 要坐牢了。」

「擦脂抹粉」走過來。她剛贏了一包東西，打開看裡邊有一把梳子、一把刷子──刷頭髮的，還有髮夾。她問秀兒要不要，指了指秀兒的頭髮，又指了指自己頭，那意思是：看我這頭髮，哪裡還用得著梳子、刷子。

秀兒接了過來，順手把自己贏的一包薯片遞給她，說：這個起司味，我不喜歡。她們各說各的話，雞同鴨講，誰也聽不懂誰。但是物物交換，不用聽懂也能交流。

前兩天冰風暴 ，因為斷電，電梯好幾天動不了。幾個人走樓梯走到腿軟，福仁唉聲嘆氣說：這哪像美國，基礎設施還不如中國呢！國內的電纜都埋地下，什麼冰風暴也沒影響。

只有「擦脂抹粉」埋頭在前檯使勁寫著什麼，「要跟他們說，太長時間了，這不行。十幾層樓來回上下，誰受得了。」「擦脂抹粉」一邊用力寫，一邊說，「要讓他們知道，這樣不可以。」十六開的黃色狀告書，上面給她寫得滿滿的，像黑色小螞蟻在爬。

麗智說：「在美國我們是不行了，你看我這一口牙。」她松鼠一樣齜出門牙，「去找了醫生。看過的，原先還能吃飯，現在只能喝粥和湯了，不能咬。還是正宗牙醫給鑲的呢，一咬東西就疼」。

福仁說：「看我這一口牙，」他咧嘴指著自己的牙齒，「我就這麼樣，不到萬不得已，絕不能讓他們拔。美國醫生就知道拔牙，那麼好的牙根，就給拔下來了。」他還在為上次一顆好牙給拔下來而氣憤，連X光也沒照。（四）