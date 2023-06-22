我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

湖畔公寓群英會（四）

凌珊

「但是要付錢的，知道嗎，一千多刀呢。」麗智臉上的肉惴惴的，棒球帽下邊的眼睛差點沒掉下來：「還有啊，沒事叫救護車那是犯法，所以人家告誡她，再沒事打九一一要坐牢了。」

「擦脂抹粉」走過來。她剛贏了一包東西，打開看裡邊有一把梳子、一把刷子──刷頭髮的，還有髮夾。她問秀兒要不要，指了指秀兒的頭髮，又指了指自己頭，那意思是：看我這頭髮，哪裡還用得著梳子、刷子。

秀兒接了過來，順手把自己贏的一包薯片遞給她，說：這個起司味，我不喜歡。她們各說各的話，雞同鴨講，誰也聽不懂誰。但是物物交換，不用聽懂也能交流。

前兩天冰風暴，因為斷電，電梯好幾天動不了。幾個人走樓梯走到腿軟，福仁唉聲嘆氣說：這哪像美國，基礎設施還不如中國呢！國內的電纜都埋地下，什麼冰風暴也沒影響。

只有「擦脂抹粉」埋頭在前檯使勁寫著什麼，「要跟他們說，太長時間了，這不行。十幾層樓來回上下，誰受得了。」「擦脂抹粉」一邊用力寫，一邊說，「要讓他們知道，這樣不可以。」十六開的黃色狀告書，上面給她寫得滿滿的，像黑色小螞蟻在爬。

麗智說：「在美國我們是不行了，你看我這一口牙。」她松鼠一樣齜出門牙，「去找了醫生。看過的，原先還能吃飯，現在只能喝粥和湯了，不能咬。還是正宗牙醫給鑲的呢，一咬東西就疼」。

福仁說：「看我這一口牙，」他咧嘴指著自己的牙齒，「我就這麼樣，不到萬不得已，絕不能讓他們拔。美國醫生就知道拔牙，那麼好的牙根，就給拔下來了。」他還在為上次一顆好牙給拔下來而氣憤，連X光也沒照。（四）

風暴 九一一

上一則

什麼樣的犧牲才算值得？

下一則

端午粽香飄

延伸閱讀

TJ Maxx不只賣平價服飾 美食作家愛在此店買5種食品

TJ Maxx不只賣平價服飾 美食作家愛在此店買5種食品
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要
病患省錢怕痛 王牙科提供口腔整體醫療

病患省錢怕痛 王牙科提供口腔整體醫療
李碧麗牙醫師經驗豐富、設備先進

李碧麗牙醫師經驗豐富、設備先進

熱門新聞

陳佳蕙∕圖

婚禮也瘋狂

2023-06-18 02:02
倩華∕圖

且戰且走的一路顛簸

2023-06-15 02:02
倩華∕圖

移民路上遇貴人

2023-06-19 02:02

女王的移民路

2023-06-20 02:02

與婆婆相處之道

2023-06-15 02:16
吳興文。(本報系資料照)

華人藏書票收藏第一人 吳興文辭世

2023-06-20 13:41

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」

跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費