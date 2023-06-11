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籬笆樹（五）

曾桂華

他遛著一隻看起來很名貴的狗，那隻狗的毛非常長，混雜著白與灰的顏色。

男孩家的前院很雅致，有一個圓形的小噴水池，旁邊有許多擺件。有兩個可愛的小矮人，一個小矮人手上捧著綠色的大樹葉，一個則把大樹葉頂在頭上，還有兩個小沙彌正在打盹，也有兩尊佛祖的擺件。

男孩先打招呼說：「你好，我叫布萊恩。」

大的女孩回答說：「我叫珍妮佛、我妹妹叫珍娜特。」

布萊恩說：「以前沒見過你們，你們剛搬去兩個馬桶的房子嗎？」

珍妮佛點頭說：「我們前天剛從義大利回來，現在在有大紅門的那家隔離。」

布萊恩馬上拉著狗，離兩姊妹遠遠的。他不高興地說：「你們不知道隔離的意思嗎？怎麼還到外面玩？」

珍妮佛馬上報復地說：「你的狗的毛像擦過骯髒地板的抹布。」

布萊恩還以顏色地說：「我最討厭名字裡面有J的女生，她們都很笨。」

珍娜特幫腔說：「我爸爸是大學教授 。」

布萊恩回答：「那又怎樣？」

珍妮佛說：「我爸說我們以後要上哈佛大學。」

布萊恩忽然哈哈大笑說：「哈佛幼稚園。」

珍妮佛拉著妹妹的手說：「我們走，不要再跟他講話。」

珍娜特轉過頭去對布萊恩伸舌頭。

布萊恩大聲說：「把你的飛盤拿走，我可不敢碰你們摸過的東西。」布萊恩指著他家草地上的飛盤。

珍妮佛撿起了飛盤，順便起腳踢翻了草地上的一尊佛祖。她父母是無神論者，她從小就聽父母說，戰爭是宗教造成的。

隔天史黛拉跟邁克說：「我要去附近的商店買強力膠，把長頸鹿的耳朵黏回去。」（五）

義大利 哈佛大學

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