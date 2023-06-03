想樂／圖

她心裡感到不悅，這算什麼邏輯啊，因為要弄亂，就不收拾了？廖青早就知道母親根本不會帶小孩，哥哥就是例子，媽寶男、甩手掌櫃就是這麼培養出來的。如今，母親還用這種觀念培養下一代，還理直氣壯。廖青感到一陣悲哀，恨不得把那一大袋玩具從窗戶扔出去，頭也不回地離開這裡。這麼多年過去，她恨自己居然還懷著期待。

「這些玩具不能扔，可以送給亮亮。」母親走過來，急切地說。

「送給誰？亮亮是誰？」

「你堂哥的小孩啊！他們家最小的那個比小宇還小一歲，和小宇在同一個幼兒園裡上學。」

這是廖青第二次聽母親提起堂哥，但她仍無動於衷。她不想在短短幾天的假期內，還去見堂哥，憑空多出些人情糾葛。母親說堂哥經常給她送菜，地裡種了很多，根本吃不完，「反正他上班路過這裡嘛，方便。接送小宇的時候，也會碰到。」聽到這裡，她心裡瞬間起了「要是他是母親的兒子就好了」的念頭，又覺得這實在荒唐。

「真是家家有本難念的經啊！」母親在床邊坐下，用那種眼神望著她，「你和小葛還有聯繫嗎，能不能幫我問個事？」

聽母親提到那個久違的名字，她心頭一陣恍惚──好像那人已是她上輩子的丈夫。自然，兩人早就沒有任何聯繫了。「什麼事呢？」廖青生怕母親要她去找前夫幫忙──母親不知道，那個人已經什麼忙也幫不上了。她沒有和母親說任何事情，異鄉生活的最大好處，便是可以做到徹底「隱匿」。

「一偉遇到大麻 煩了，或許可以問一下小葛……畢竟，銀行裡的人總歸知道得多一些。」母親欲言又止。

「到底什麼事啊？」聽母親提到銀行，廖青心裡已經明白了幾分。

「你可別怪我多管閒事……一偉的老婆在網上賭博，欠了很多錢，銀行讓一偉還，每個月的工資扣了還不夠。現在不是要拆遷了嗎？聽說那賠償款一旦打到卡裡，就會被銀行直接扣掉。我問他到底欠了多少，他也不說，只說現在每個月還的都是利息。」說到這裡，母親喘出一口氣，再也說不下去了。

廖青沒有說話，這種事情還有什麼好說的，銀行又不是慈善機構，還能讓他們欠帳不還？當初東窗事發後，要是堂哥果斷選擇離婚，便無須替她還債。賭債有其特殊性，因不用於夫妻共同生活的支出，離婚時也就無須有償還義務。也可以不真離婚，只不過財務要分開──人還是可以住在一起的。可現在，現在都這樣了，還能有什麼辦法？她答應母親找人問問，她有朋友在銀行上班，或許可以想想別的辦法。但不會有什麼好辦法的，對這種事情，沒有人比她了解更多。

那天晚上，廖青和母親在大姊家吃的年夜飯。飯菜很豐盛，都是家鄉菜，是她小時候吃慣的。人真是奇怪，可以對往事避而不談，卻對來自往昔的美味難以抵擋。

席間，大家感嘆時間過得太快了，一年年毫無知覺地滑過去，除了被動接受，真是毫無辦法。連母親也說自己老了，「陽了」的那些天特別難受，半個多月起不來，一點力氣也沒有。「身體是革命的本錢，以後可要多注意了。」母親感嘆道。

大姊趁機打趣她，咱媽可是不會老的，還能上戰場打仗呢，還要賺幾百萬才能退休 呢。大姊說的是母親開雜貨店的事，這原本是哥哥的店，現在讓母親看著，自己老往外跑。姊妹倆為此勸過她無數次，帶帶小孩可以，又開店、又帶小孩，實在太辛苦了，可母親總聽不進。

大姊燒的菜實在太好吃了，廖青光顧著吃，根本沒理會主人遞過來的眼神。有那麼一會兒，她還在心裡犯嘀咕，大姊幹麼要在餐桌上提這些，難道還能讓母親回心轉意，好好保重自己？

廖青很快就把自己吃撐了，她起身去廚房間倒骨碟上的殘餘。大姊也跟著進來了，問她想不想吃青團子，那是特意放在冷凍室裡給她準備的。她本來想說「這會兒實在吃不下」，轉念一想，最好還是別辜負大姊的心意。

大姊忽然湊近她，低聲說了句：那個房子要拆遷的事，咱媽有和你說過嗎？廖青點了點頭，「說過的。這次，我可能要搬只衣櫥回去。」

大姊悻悻然望了她一眼，轉身打開冰箱，去取裡面的青團子。廖青木然站在原地，不知自己說錯了什麼。大姊拿了團子，過來拍她的肩，似乎有些於心不忍，「哥哥那邊的情況你也知道，無論多少錢，都是會被他揮霍光的，到時候咱媽的養老怎麼辦？你這兩天在家多勸勸她吧，不要把什麼都給了哥哥……你可別說是我說的啊。」

廖青點點頭，可要是自己那麼說，母親不會以為她也在想著那點拆遷款吧？但大姊的顧慮並非毫無道理，什麼錢一到哥哥手裡，便是竹籃打水一場空……可母親會聽她的嗎？（三）