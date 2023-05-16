我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨西哥州槍擊3死2警傷 18歲槍手被斃

侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

當時的月光（一八）

郁嘉茵

他三兩步上去，扳過那人的肩，對著那人的左臉就是一拳。

余浩在那場鬥毆裡，並沒有占到任何便宜。那男人並不是獨自來的，等到他兩個去廁所方便的朋友回來，看到余浩打出的那一拳，余浩很快就挨了他們的拳腳。有人說要報警，可卻被打人者威脅，誰敢報警就打誰。老闆也是多一事不如少一事，看著余浩慘兮兮的樣，也只是說：你走吧，今天的飯算我請你，誰讓我倒楣呢。

這時候，剛才那個服務員開了口：「老闆，我認識他，我送他回去吧。」

余浩的嘴角流著血，眼皮已經腫了起來，視線也變成了一條縫。透過那條縫，他看到了一個面露擔憂神色的年輕女孩的臉。他認出了她，去年放寒假前，王慧的宿舍聚餐，可以帶家屬，於是王慧帶上了他。一個宿舍的八個女孩裡，只有一個沒有帶男朋友去的，好像就是這個女孩。飯也是只吃到了一半就走了。只是名字他還一時間沒想起來，腦袋疼得要命，平衡也掌握不好了。

看他歪歪斜斜的樣子，女孩遲疑地伸出手來扶了他一下。「我是王慧的舍友方曉燕。」那女孩說，「我給王慧打個電話吧！你這樣子，最好還是去醫院裡拍個片子看一下。」

他擺擺手，想推開她。可也許是酒勁還沒過，也許是頭疼，他一個趔趄，差點就倒在她的身上。

「你別找王慧，也別跟她說我打架的事。」

「為什麼？」

「不為什麼，就是別說。她也沒有必要，知道我所有的事吧。」

方曉燕聽出了他話裡帶著火藥味，也就不再說話。

「你不用跟著我了。你如果真想幫我，就替我叫一輛出租車回學校吧。」

方曉燕替他到路邊攔車，她跟司機說好去音樂學院，然後再開後門，把余浩塞進車裡。（一八）

租車

上一則

台作家陳思宏巡迴美國迴響佳 盼台灣文學品牌發光

下一則

以幽默化窘迫

延伸閱讀

當時的月光（一○）

當時的月光（一○）
當時的月光（九）

當時的月光（九）
當時的月光（八）

當時的月光（八）
當時的月光（七）

當時的月光（七）

熱門新聞

恩愛夫妻

2023-05-12 02:15

學習面對孤獨

2023-05-10 02:00
「此間的少年」封面。(取自維基百科)

抄襲金庸小說人物 法院判中國作家侵權賠償

2023-05-13 11:48
倩華∕圖

那一場及時雨

2023-05-12 02:02
達姆∕圖

槍聲離我有多遠？

2023-05-09 02:02
陳思年∕圖

智勇雙全的母親

2023-05-14 02:02

超人氣

更多 >
三情況 你應62歲領社安金

三情況 你應62歲領社安金
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中
自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡
78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險
102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」

102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」