他三兩步上去，扳過那人的肩，對著那人的左臉就是一拳。

余浩在那場鬥毆裡，並沒有占到任何便宜。那男人並不是獨自來的，等到他兩個去廁所方便的朋友回來，看到余浩打出的那一拳，余浩很快就挨了他們的拳腳。有人說要報警，可卻被打人者威脅，誰敢報警就打誰。老闆也是多一事不如少一事，看著余浩慘兮兮的樣，也只是說：你走吧，今天的飯算我請你，誰讓我倒楣呢。

這時候，剛才那個服務員開了口：「老闆，我認識他，我送他回去吧。」

余浩的嘴角流著血，眼皮已經腫了起來，視線也變成了一條縫。透過那條縫，他看到了一個面露擔憂神色的年輕女孩的臉。他認出了她，去年放寒假前，王慧的宿舍聚餐，可以帶家屬，於是王慧帶上了他。一個宿舍的八個女孩裡，只有一個沒有帶男朋友去的，好像就是這個女孩。飯也是只吃到了一半就走了。只是名字他還一時間沒想起來，腦袋疼得要命，平衡也掌握不好了。

看他歪歪斜斜的樣子，女孩遲疑地伸出手來扶了他一下。「我是王慧的舍友方曉燕。」那女孩說，「我給王慧打個電話吧！你這樣子，最好還是去醫院裡拍個片子看一下。」

他擺擺手，想推開她。可也許是酒勁還沒過，也許是頭疼，他一個趔趄，差點就倒在她的身上。

「你別找王慧，也別跟她說我打架的事。」

「為什麼？」

「不為什麼，就是別說。她也沒有必要，知道我所有的事吧。」

方曉燕聽出了他話裡帶著火藥味，也就不再說話。

「你不用跟著我了。你如果真想幫我，就替我叫一輛出租車 回學校吧。」

方曉燕替他到路邊攔車，她跟司機說好去音樂學院，然後再開後門，把余浩塞進車裡。（一八）