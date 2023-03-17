「當一切都能自由進入我們的腦海時，我們如何鎖住任何東西？」聲音繼續說道。

「你是誰？」

「我是你。」

山姆感覺自己快要瘋狂，他認為理智是他即將失去的最後一樣東西。

「祝賀你！」聲音說。

「你怎麼能祝賀我失去一切？」

「因為你沒有失去任何東西啊！假如你仔細觀察，你會發現，你即將擁有一切。這些東西從來就沒有被奪走，說是重新拾回更恰當。」

「我可能是快死了吧？聽說，人快要死的時候，會看到自己的一生在瞬間重播。我覺得我生命中的每一天都在重播。」

「直到我來找你。」

「是的。」

「山姆！睜開你的眼睛吧！」聲音很大聲。

山姆發現他睜開了眼睛，卻是過了一陣子，才慢慢看到東西。他笑了，卻是過了很久，才注意到自己在笑。

山姆發現自己在走路，心裡卻沒有擔憂和顧慮。儘管他認為自己丟失了鑰匙，他仍舊平靜地朝自己家走去。他把手伸進口袋，摸到了一個硬硬的東西，取出來一看，是一把鑰匙！

山姆用鑰匙開了門，進了那個熟悉又陌生的公寓。他覺得自己就像第一次進這個房子。

晚上，山姆拿起電話，打給了姊姊。

「山姆？是你嗎？」山姆的姊姊聲音很清脆。

「是的。是我。」

「太令人驚喜了！」

「我……」山姆沒想到，姊姊接到他的電話如此高興。

「一切都好嗎？」

「不太好。」

「不用擔心。不管是什麼困難，我們都會一起克服的。山姆，接到你的電話真的很開心。我知道你不想我們聯繫你，但我們隨時歡迎你回家。」

山姆聽到自己的胸口發出「喀噠」一聲，好像鎖被鑰匙打開了。

在姊姊的聲音裡，山姆彷彿也聽到了克拉拉的呼喚。（全文完）