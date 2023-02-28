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加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

伊朗房客阿布（七）

杞人

「你真好！法哈德從沒有這樣對待過我，如果他能像你這樣就好了。」米娜說。

「我看他對妳也不錯！」

「那是表面，他其實只把我當工具。跟你說個祕密，你別告訴別人。法哈德在伊朗還有一個老婆，我是他的第二個。」

「什麼！兩個老婆，不會吧！」美國法律規定只能有一個老婆，阿布驚訝地說。

「美國違法，伊朗可以。你知道的，穆斯林男人可娶四個老婆。法哈德家是伊朗貴族，他說如果餐館賺夠了，還要再娶一個。」米娜心中起伏，卻像不干自己的事一樣，平靜地說。接著又說：「他在伊朗的老婆年紀大，又不懂英文，在伊朗幫她照顧孩子。他把我帶來美國，幫他照顧餐館生意。」

阿布難以理解，為何法哈德在一夫一妻制的美國那麼多年，思想還停留在過去，還想娶幾個老婆。也奇怪米娜為何不敢反抗，只能把委屈向自己說。

那時起，每天下午不管身上有沒有痠痛，米娜都要阿布按摩。阿布心裡對她產生同情，肌膚相親加上綿綿情語，一次又一次按來摸去，阿布泛起異樣的感覺。這種感覺一次比一次強烈，他有點害怕，又有點期待。

同情是一種感情，也是一種罪，男女關係有條紅線，和結了婚的女人，過了紅線，會有大禍。阿布年輕沒經驗，加上初嘗愛情的頭暈，不自覺地一步步接近這條紅線。

有一天下班，阿布忍不住把他和米娜的事向老吳說了。老吳悲歡離合、生離死別看多了，知道事態的嚴重性。

「阿布！你們這件事太危險，你要小心！」不管聽不聽得進去，他對阿布提出警告。

一個下午，阿布幫米娜按摩。（七）

伊朗

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