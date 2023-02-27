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托尼所了解的任性（二七）

李東文

最近這十年，托尼住的地方倒是換過幾次了，次次都是因為房東太刻薄，加碼收水費、電費。髮廊一直在原地沒有挪過窩。

大舅子居然開著一輛寶馬，讓托尼大感意外。你發財了啊？托尼問。那寶馬雖然髒得要死，車內也臭不可聞，但肯定是一輛新車，沒有八十萬落不了地。

之前托尼聽紅蓮說過，她大哥多年以來，一直都在用假的證件，基本不敢住酒店、不敢去銀行櫃檯取錢，身上隨時都帶著大量現金。

經過老街一間洗車店，托尼說：一會你有空，可以來這裡洗洗車。大舅子說：我先洗洗乾淨自己，補一覺。天天在車裡睡，睡得我老腰都快直不起來了。也就是說，他好些天沒洗過澡了，怪不得臭成那樣。

托尼問他發生了什麼事。後半句「怎麼整得跟逃難似的」，硬生生嚥了回去。大舅子說：累，太累了，等睡醒了再跟你說吧。

在托尼與紅蓮結婚前，紅蓮娘家將這位大舅子隱瞞得挺好，只說他在深圳打工，有時在東莞，做主管呢。婚禮上，他表現得體，幫托尼頂了好多杯酒。等到托尼婚後半年，他到佛山來找托尼玩，住了幾天，一起喝過好幾頓酒，托尼才知道，他是江湖中人，用廣東人的說法說是「撈偏門的」。

之後托尼跟東莞的老鄉打聽自己大舅子，老鄉說：天啊，他在東莞、深圳可有名啦，牛人啊，沒想到居然是你的大舅子！

大舅子幹了一票大的爆紅偏門界。當年的深圳、東莞，經濟欣欣向榮，老闆和工人都過得滋潤。尤其是老闆，錢多到用不完，喜歡糟蹋年輕靚麗的小妹。（二七）

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