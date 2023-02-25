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伊朗房客阿布（四）

杞人

「你知道的！我們伊朗人聰明又能吃苦。」阿布套近關係，臉帶笑容地說。

「那就好。上周一位員工離職，你先填一下資料。」法哈德遞給阿布一張表格。

阿布填完表格，彎腰鞠躬，雙手恭恭敬敬地交給法哈德。

「我考慮一下，會盡快通知你上班時間。」法哈德接過去看了看，點了點頭。他的表情看得出對阿布很滿意，只是不想太早決定。

「那家伊朗餐館我和老闆閒聊，他好像有意思要僱用我。可是便利店的瑪雅對我很好，要辭職，我開不了口。工作換還是不換，不知怎麼辦？」阿布回家，把他的困境對老吳說，想老吳給他個建議。

「你不是去聊天的，怎麼會找起工作？」

「只是順口問了一下，沒想到老闆對我印象好，可能會用我。」

「便利店的薪資少大家都知道，你是英文不好才會去。到餐館打工，賺小費，你有禮貌，大家喜歡，小費一定比在便利店打工賺得多。」老吳說。

「你覺得我可以換工作？」

「打工，你付勞力，老闆付錢，兩不相欠。美國職場就是這樣，哪裡錢多哪裡去，別管那麼多！」

「可是，瑪雅在我困難時幫了我，給我在美國的第一份工作。我們伊朗人講義氣，總不能說走就走！」

「她幫你，你也救過她！已經夠義氣。」

「那是，還被人劃了一刀。」阿布看了看他手臂上結了疤的刀痕，感慨地說。

「天下沒有不散的宴席，你不會跟她做一輩子。人和人都是緣分，緣至則聚，緣盡則散，順其自然，不能強求。」

老吳說的中國道家人生哲理，阿布似懂非懂，微微點了點頭。無心插柳柳成蔭，阿布只是隨口問問，沒想到，第二天法哈德就給他打了電話，要他周一去上工。（四）

伊朗

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