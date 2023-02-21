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中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

波多馬克河上的天空（六）

顧艷

一時間，他們似乎沒有了寂寞和痛苦，有的是曾經滄海難為水後的相知，以及感同身受的理解所產生的溫暖。這時候他們彷彿沒有了性別，而是做為一個人，與一個同類的生靈，做著彼此思想上的交流。麗麗非常享受這種平等。這種異乎尋常的情感，似乎比男女之愛更能讓她得到心靈的慰藉。不知不覺，兩個多小時過去了。酒足飯飽後，麗麗想早點回賓館休息。

麗麗回賓館的目的，是給父母和婆婆打電話。出來面試，父母、婆婆就像一根繩子那樣牽著她。他們就想知道她面試後的情況，可她能說什麼呢？她只能問個好，說幾句寬慰話而已。擱下婆婆的電話，馬前的電話就來了。馬前說他後天下午可以提早下班，邀請她一起度過一個美好的黃昏。麗麗滿口答應：「一定來。」

那天麗麗寸步未出房門，她在準備其他幾所學校的面試，還給同學打了幾個電話。那個叫周應宣的女同學和她一起畢業，到現在投出去的申請和簡歷都石沉大海，沒有回音。比較而言，她能收到幾個面試，實屬不易了。因此她的心情忽然好了起來，與馬前重逢是件高興的事，然而他畢竟已成家，如果繼續在一起，誰知道會發生什麼變化呢？她不想成為第三者，更何況，她也忘不掉對王後來的承諾要照顧婆婆。於是她覺得她必須離開馬前，回洛杉磯去，雖然這樣會讓她難受；但愛的激情和慾望如果不被她用理性壓抑著，那麼她的生活一定會像一團蓬亂的頭髮那樣理還亂。

她該怎麼辦？

麗麗按馬前約定的時間，再次相聚在馬前家裡已是第五天了。他們依然是咖啡和蕭邦的音樂。不同的是，這次麗麗煮咖啡、馬前放音樂。（六）

面試 咖啡 洛杉磯

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