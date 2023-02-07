天使有沒有翅膀（四）

4

艾睿突然接到一個電話，是攝影 家打來。他問：安吉你認識嗎？艾睿摸不著頭腦。

他提示一下中文名字，她就對上號了。他說：我們正在飲茶，要不要過來一起聚一下呀？問明地址，是在帝利市點心皇茶餐廳。她驅車前往，到那一看，果然是Angela！

時隔多年，從相貌上看，Angela變化倒不是很大，依然笑靨如花。心細如絲的艾睿，隱約發現她那份天真與活潑，從一閃而過的眼神裡飄逝了……

Angela雄心勃勃籌畫舞蹈學校，希望能掛靠名氣大的舞蹈團。恰好艾睿也與團長相識，就約著一塊兒見團長，商討洽談以分校形式，租借場地、招生 招人、訓練及排演，為觀眾每年舉行演出活動。團長比較謹慎，設置一些苛刻的條件。後來也不知進展如何，不過，Angela敢想敢幹的衝勁，卻深深印在艾睿腦海裡。

她瞇眼笑，好像一彎新月。連問艾睿：做文學社啊，需要籌款嗎？這方面我很擅長喲，上月還在教會舉辦音樂會，為老人中心 慈善籌款，當場就籌了好多萬呢！她拍著胸脯，夾著一串銀鈴般的笑聲，說：有活動就招呼一聲，嗯，我會來給你們捧場的。

開春，文學社活動盛大亮相，藝術家、文學家們獻詩獻藝，當然啦，各界捧場是少不了的。果真，Angela率一幫文藝愛好者、準藝術家們預訂席位。奼紫嫣紅上台表演，身著粉色絲裙，搖曳生姿，撐著一把綠色透明的小陽傘，嘩，江南春雨。驚豔全場！

她說話辦事爽快，女漢子一般，真是說到做到了……皆大歡喜。

●

庚子年初，文藝社召集開會，艾睿端出了閃閃發光的計畫。大家七嘴八舌，摩拳擦掌，都說趁著新年聯歡會搞得有聲有色，人氣旺、節目多、贊助多，那才叫開門紅！（四）