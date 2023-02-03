托尼所了解的任性（三）

薛慧瑩／圖

廣東人愛把高大結實的漢子稱為大隻佬。剛剛走進托尼髮廊的這位大隻佬，是社區的名人，幾乎人人都認識他、人人都愛他。首先他搶眼，比大部分人高大英俊，一米八五，還結實，一身肌肉 性感到不行。

托尼十年前認識他時，他還很年輕，剛剛開始創業，用買菜的小三輪帶著老婆、孩子，在社區的內街漫遊，逗得一歲的孩子咯咯直笑。後來他的火鍋店生意上去了，擴大經營，有專門的公司替他配送蔬菜，他的那輛小三輪還留著。第二個孩子出世以後，又用它拉著老婆和兩個孩子，在社區裡來回穿梭，成為社區一道又古怪又溫馨的風景。

托尼因為總坐著低頭玩手機，肚腩大得令他發愁，有次向大隻佬請教怎樣減肚腩。大隻佬說：我沒有專門減過肥，因為我從來沒有肥過──你想想看，每天堅持健身 的人，只有八塊腹肌，能有肚腩可減麼？托尼這才知道，人家身上的肌肉是用一滴一滴汗水換來的。

大隻佬每天午飯飯市過後去健身房，到晚飯飯市開始之前回來，繼續做事。大隻佬的火鍋店就開在社區旁邊的食街，用很稀的粥水做湯底，以保持食材的鮮味。若是吃辣椒的客人來了，廚房會專門提供用辣椒做成的蘸醬，或者用鴛鴦鍋，服務十分貼心周到。

去年年底有段時間，托尼的生意還不錯，請幾位兄弟去大隻佬的小店慶生。大隻佬問清楚是托尼生日，去隔壁又隔壁的烘焙店，買來一個大蛋糕和幾盒很貴、很好吃的曲奇餅，讓托尼感動了好些天。

大隻佬當時說：托尼師傅幫我剪了十年頭，人生能有幾個十年啊！托尼從此把大隻佬當成了好朋友，更加用心地替他剪頭。托尼曾經跟同學小邱說過，如果人人都像大隻佬那樣，半個月剪一次頭，他想不發達都難。大隻佬十年如一日，留的是寸頭，他的頭髮又長得快，每個月起碼要剪兩次。

「我剃了哦，大哥你真的捨得嗎？」托尼問。大隻佬身上的酒味，讓他有些把握不住。

「剃吧、剃吧，不剃不是人！」大隻佬說，「剛剛和員工喝完散夥酒，從明天開始，我就不是火鍋店的老闆了，打工去。我還留著頭髮做什麼用？又不能只靠美色行走江湖！」

托尼大吃一驚。

昨天是寵物店倒閉，今天是火鍋店。清明節這個月，果然邪惡啊！不過寵物店倒閉並非經營有什麼問題，是被惡人告狀，賠了太多錢才倒的。

推子推完，大隻佬又讓托尼用剃刀刮髮根，讓頭皮更加光溜，鏡子般反光。

兩周以後，托尼從另一位熟客嘴中得知，大隻佬去了師兄的飯店做廚房大佬，老婆進保險 公司做事，孩子託付給老人照顧。有手藝的人無論如何，都能找得到一口吃的。只不過，從老闆淪落成為打工仔的大隻佬，過得沒有以前瀟灑了，健身房沒法天天去，也不再用小三輪帶著妻兒，在社區裡面瞎逛。

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托尼十五歲那年隨大哥離家外出，闖蕩江湖，自力更生。他成為托尼前，與大哥、表哥、堂哥等人結伴，去過很多地方打工，長沙、杭州、南京、蘇州、上海、廣州等等。十九歲來到佛山禪城，被潔淨的街道、友善的市民、沁人心脾的玉蘭花香所吸引，決定長留，於一間火鍋店做服務員，無法忍受衣服、頭髮上永遠無法清洗乾淨的火鍋調料味，轉去粵菜館做廚房學徒，又討厭手上極難去除的魚腥味，跳槽去商場賣鞋。

在表哥的指引之下，一邊上班，一邊學習美容、美髮──據他自己說，最後之所以選擇剃頭做為終生職業，是因為他喜歡洗髮水的味道，什麼牌子的都喜歡。他是個對氣味十分敏感的人，喜歡的氣味永遠喜歡，排斥的永遠排斥。

美容、美髮學成，他去一間很大的理髮店做學徒，升級成為師傅，默默存錢，在二十四歲，本命年，跟大哥借了點錢，頂下一間小髮廊，成為老闆。一年之後回鄉相親，憑藉老闆這個身分挑肥揀瘦，選中了一位美貌女子，迅速成家、迅速生娃。如今他三十二歲，已經是兩個孩子的父親，女兒都讀小學啦。

女兒一歲過後，老婆無法忍受分居之苦，從老家尋來，白天將女兒往理髮店一放，自己瀟灑打工去，傍晚下班回來做飯煮湯，一家三口在小小的髮廊裡面共用天倫之樂。

老婆上班期間，沒有客人時，托尼抱著女兒在店門外從東走到西，再從西走到東，高舉女兒至頭頂又放下，逗得女兒咯咯直笑。客人來了，他使勁在女兒臉上親一口，放到小推車上讓她看著自己做事賺錢，給她買奶粉……（三）