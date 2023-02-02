托尼所了解的任性（二）

薛慧瑩／圖

所幸托尼的忍耐沒有白費，這位美女要燙髮，而且還要用最貴的藥水。燙一個頭比剪很多個頭都貴啊！托尼讀書少，情商高，雖然已經年過三十，身上卻還散發著少年人的單純可愛，能撫慰每位進店客人的心──當然，這可能也是服務從業人員應該具有的人文素養和職業道德。

燙髮需要挺長時間，說話很好聽的美女主動找話題跟托尼聊天。她說：你門口那棵枇杷樹，前天我經過，看見上面還掛著很多果子。現在一顆也不剩了，是你摘掉的嗎？

托尼說：不是我，未熟的枇杷又酸又澀，我不愛吃──好可惜的，都還沒熟透，就讓娟姨全摘走。

哪個娟姨？美女問。

就是跟你同一幢樓那個嘍，我們這裡又沒有很多娟姨！托尼沒好氣地說。

美女「哈」的一聲笑了起來，說她還真是個奇葩。上周這位大方的美女過來洗頭，進屋時托尼正在替娟姨剪頭髮。髮廊進門是個櫃檯，櫃檯後面一塊木板做成的牆，牆上貼著幾個二維碼，大多數客人都是掃碼付款──六十出頭的娟姨剪完後，站在鏡子前左顧右盼，十分滿意自己的新造型，說自己變美啦，然後又說手機 裡沒錢了，得付現金。

托尼說現金也一樣，三十元。

娟姨說：哎喲喲，我也沒有這麼多現金呢。托尼不知怎樣接這話，犯傻，望著她，聽到她又說：五元行不行？

托尼差點沒大聲笑出來，嚴肅地說：剪頭要三十，五元怎麼行！

娟姨掏出五元扔向櫃檯，風一般跑得無影無蹤。

美女大笑，說娟姨的臉皮是厚了點。其實她家不窮的，兒子、孫子每天穿著名牌衣服到處跑。除了她之外，全家人看著都很光鮮。她還天天翻附近幾幢樓的垃圾箱，找紙皮和塑膠瓶子賣。

托尼說：那天她快把我氣瘋了──之前她來剪髮，少給我五塊、十塊，也不好跟她太計較。沒想到她變本加厲，只給五塊錢，過分到不得了，打發叫花子啊──下次我得收了她的錢才給她剪頭，不能次次都被她佔便宜！

美女又說：她摘枇杷的時候，你問她要錢啊！到處佔便宜，都變成習慣性動作了，見到啥好東西，都想著往自己家裡搬！

托尼說：想不到才過了幾天，她又好意思到我店前摘枇杷──她站在人字梯上摘的時候，我想去問她要錢的，又怕她摔下來賴我──其實沒熟的枇杷很酸、很澀，根本吃不了。

美女說生枇杷可以用來醃漬 ，不過也不好吃──她大概是怕熟了以後，被人家摘走了吧──路過的人見到摘一兩顆是有的，特意搬張梯子過來全摘走，連青果都不留一顆的，只有娟姨了──以前我見到過她提著一大袋青青的橘子往家走，還問她怎麼買這麼生的橘子。現在想來，也是在社區哪個位置摘的。

托尼說：前天有人在我這理髮，說我們社區的芒果，還沒熟就已經被娟姨摘光了。

美女說：上百棵樹，甚至可能有幾百棵芒果樹呢！全摘完得租個倉庫裝，怎麼可能？

托尼笑笑說：應該是開玩笑的吧，那些綠化芒一點都不好吃，摘來幹麼用呢？

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年輕的男人在城裡打拚賺錢，老婆留在農村守家帶娃，會導致無窮無盡的苦惱與麻煩。但這也是沒有辦法的事，如果一家人全在老家廝守，短暫的幸福過後，會帶來長久的惶恐──在老家做事工資低，兜裡沒錢，能令人心生惶恐的啊！如果托尼在老家做事，收入夠一家人吃飯，不夠生活，更別說給孩子提供良好的教育了，所以夫妻二人認可了兩地分居、每年只有個把月相聚的生活。

或者您會說，妻兒可隨托尼前來廣東生活。正如那句廣東話說的那樣，誰不知道阿媽是女人啊？看看周圍，一家老小住在狹窄局促出租屋的打工人們，過著什麼品質的生活！那還能叫生活麼？老家有寬闊的大屋，還有個種滿了果樹的小院子，怎能讓孩子在城中村的出租屋長大成人！

托尼的父母，同樣以分居的方式養大了兩兒一女──現在托尼的父親，六十出頭的人了，還帶著村裡幾個小夥子，在上海替人家搞裝修，為哪般？為的就是，趁著還能幹活多弄點錢，讓晚輩輕鬆自在些，壓力小一些。托尼的父親、大哥、妹夫，堂兄、堂弟等等，他們家和他們親戚家所有還有勞動能力的男人，都在外鄉的大城市做事，賺錢寄回家，女人統統留在老家帶娃。托尼他們家娃多，三兄妹總共八個娃，其中有對雙胞胎。

正當托尼神遊太空 、思緒萬千的時候，門口進來一位體型奇大的壯漢。

「嗨，大隻佬！」托尼迅速收回悲傷，笑臉相迎。

「剃光！」大隻佬說。

「啥？剃光頭？大哥，你不是跟我開玩笑吧？」

「不開玩笑，」大隻佬說，「老子一肚子恨，不剃光頭不足以解恨──剃了光頭也不解恨，但還是要剃光。」（二）