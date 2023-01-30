可是現如今，她就是要打起十二分精神，用標語口號裡的話是：有能力上，沒能力創造能力也要上。如果逃離也算能力，那她倒是挺富有能力的。

車子經過一段低谷一樣的路段。這段路很特別，開上去像突然掉下去，有點兒像賽車 場裡的轉彎道。少凡以前提過說這段路有名的，death valley死谷彎道，下去就是死吻，車禍 發生都是致命的。

汪彤聚精會神，目不斜視，雙手握緊方向盤像開飛機，怎麼開都像是在飛。夠快的了，旁邊的車還是「颼颼」地超過，她的手心、背後都是汗。

彎道顛簸，箱子裡的什麼東西被擠壓了一下，大公雞一陣打鳴，小女聲報出時間，現在是幾點幾分。汪彤心裡一震，是那個綠色的小鬧鐘，少凡送給她的第一個禮物。汪彤心裡一陣刺痛，眼睛模糊起來，是他在叫她嗎？她沒有不告而別啊！她寫了信給他的，他卻連回音都沒有。

這樣太危險了，一個聲音在叫，汪彤趕緊擦乾眼淚，專注開車。一路顛簸著，總算到了公寓。下車如下戰場，肩膀緊張得生疼，後背不知道是搬箱子還是緊張，疼得直不起腰來。

等到愛德華打電話來的時候，汪彤正靠在床上顧影自憐。愛德華聽說她扭了腰，就說泡個熱水澡吧！熱水能幫助鬆弛肌肉 。我這裡也有精油，以前跌打傷過腰，別人送我的。你要的話，我給你送來。

汪彤說好。別說他有精油，就是沒精油，也會讓他來的。她現在是身心俱傷，生不如死，任何一個風吹草動，都是一棵救命稻草。

沒幾分鐘，愛德華就趕到了。（五○）