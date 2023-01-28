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田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

林妹妹小傳（全文完）

孟悟

那球不長眼睛的，好幾次滾進林玉家的草地，有次還砸歪了她前院的玫瑰花架。林玉那時已懷胎九月，挺著籃球一般的大肚皮，前去交涉過幾次，父母唉聲嘆氣，說兒子今天才在學校闖了禍，真的管不了他們！

林玉直接找到兩個男孩，乾脆明朗說：我們比比三分球遠投。如果我贏了，希望你們晚上八點以後不要打球。

兩個男孩歪嘴嘲笑，這大肚皮的嬌小女子，居然要跟他們比投籃，這不是上門自找侮辱嗎？

結果不言而喻，兩個少年輸得灰頭土臉，但也心服口服。少年的父母看得目瞪口呆，林玉為了安慰他們，拿出當年在奧運獎台的照片──輸給奧運亞軍並不羞恥。

少年的母親驚嘆道：不看不知道，美國女籃只拿了銅牌？

少年的父親問林玉：大家得獎都開心，為什麼你站在領獎台上不高興？

林玉想說，我傷心我們丟了金牌，但她沒有說出口。紛繁重疊的往事連綿起伏，她不知從何開始述說。如果那個晚上，奧運決賽前的那個晚上，她們沒有縱情狂歡，如果一開賽就進入了狀態，她們或許已經是奧運的冠軍了。人生有多少個「如果」，每一個「如果」都載滿了遺憾和悔恨，一回頭，輕舟已過，萬水千山早換了顏色。

時光荏苒，風雨陰晴，已在美國當上註冊財務師的林玉，時不時還在回想那場決賽。人生最大的遺憾，不是被對手打敗，而是機會在你面前的時候，你想珍惜，卻又無力珍惜。籃球，一個需要眾人配合的項目，她怨不了誰。但是餘下的人生，路還長，她可以為自己作主。（全文完）

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