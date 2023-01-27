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半月灣槍案目擊者：被害人爬起逃命 趙春利緊追再開槍

又是秋天（四七）

凌珊

單純地論表象，男人身高永遠第一，只有老腐朽才處女來、處女去。這麼說來，汪彤寫到最後，又海闊天空了。她在信的結尾寫道：你若誠懇，想我們之間情感如雲，隨風而逝，不吝珍惜，那麼願你幸福。

信寫完了，天也濛濛亮了。汪彤瞅一眼鏡子裡的自己，眼睛像金魚泡，臉像白紙，揉縐的白紙。震驚催人老，一夕白髮原來是有的。汪彤感覺自己像個游魂，行走移動的不過是自己的軀殼。精神和軀體分裂，腦子混沌卻又清醒異常，滿腦子思索的就是怎樣要少凡看到這封信。

汪彤現在是連見少凡都不想，更別說遞信給他了。她索性給他放家裡好了。汪彤開鎖進門，客廳裡亂七八糟，一片狼藉。兩天沒來，屋子就弄得像豬窩了。平常汪彤不收拾，少凡至少還會拾揀一下。現在是連他也不拾不揀了，早餐吃過的碗筷還放在桌上，老棉襖也搭在椅背上。

少凡喜歡披著大衣，坐在飯桌前看電視。大衣是綠色的，像軍大衣但又沒那麼長，汪彤就笑說是老棉襖，老僧入定，盯著電視眼珠都不轉。

少凡就說，眼珠不動，鼻子動啊！然後吸鼻子刺啦響。等花粉一到，就又像哭了。

汪彤過電影一樣走進臥室，被子自然沒疊，老熊一樣攤著一團在床上。汪彤把信封放到枕頭底下，想想又拿出來，左想右想，床也像有眼睛，靜靜地看著她。當初小床換大床，少凡興奮地在上面直打滾，再不用睡地毯了。如今這床卻要給她做信使了。

她掀開被子，把信放到下面，又按了按。等到睡覺，他就能看到了，汪彤想。然後，她把鑰匙也放到裡面。（四七）

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