王幼嘉／圖

這才知道，原來我始終是象牙塔中人。塔外各類聲音早已此起彼落，我卻未有所聞。且不僅對前所未聞之事錯愕半天，對前所未見之事，也是結舌無語。

妳看，兒子是如此現身的：著白色女性細肩帶背心、黑白直條紋寬褲、雜色橫紋開襟及膝長毛衣；留大波浪紫黑兩色披肩長髮，戴金色閃閃大圓圈耳環；刮鬍鬚、上粉底、塗口紅──造型靚麗艷媚，若是女子，叫綽約多姿，做為六尺男兒、鐵錚漢子，這造型叫什麼？

是花裡胡哨？重口味？前衛？還是驚世駭俗？我詞窮了。可看他神色自若，又不像是為博人眼球而故意如此這般。那麼他衣著偏向女性化，又作何解釋呢？是他有性取向問題，想公告出櫃了嗎？（我終於鼓起勇氣，問自己這一再迴避的問題。）

當然，我是問我自己，不是問他。可他彷彿為解我疑竇似，感恩節晚餐吃畢後，居然對我宣告：「我是非二元性別者。」

他語氣平靜，我丈二金剛。這句話到底是什麼意思呢？對我這個生長於保守環境的人來說，「非二元性別」絕對是個新詞彙，其中詞義及概念，匪夷所思，我得細嚼慢嚥。

可我對太晦澀艱深的東西總是不懂。我聽清兒子說他不在傳統二元之內（既非男性也非女性)，聽清他說人類性別必須是多元性的，可我還是不懂。他的話，也許說起來雲淡風輕，於我卻是震耳欲聾，有雷霆之勢。

可是如果我設身處地，以他的眼光外視社會、內觀自心，我是否就能了解他所說的：他已掙脫二元性別這個桎梏，身心再無禁錮？再者，我能否這麼理解──由於他已跨越二元性別之欄，找到自我，前路從此便海闊天空？

他應該是快樂的。我卻擔心，以他目前年紀之嫩、閱世之淺，正是青澀歲月青澀人，前路其實荊棘滿布，他知道不？還有，他勇往直前雖然沒錯，但如何保證衝刺時不會遍體鱗傷呢？

說真的，在他的成長過程中，我並沒發現他在性別認同 上有任何困惑。當然，也可能是那些年我太粗心大意了，即使有點蛛絲馬跡，也全然未能察覺。他玩一般小男生玩具（小汽車、小飛機、小船等），參加一般小男生體育活動（踢足球 、打棒球、游泳 等），穿一般小男生衣褲襪子，剪一般小男生髮型……總之他就是個小男生，生理性別百分百明確無疑。那麼他這性別認同的問題出在何處，又始自何時呢？

做為母親，我沒明察秋毫是我失職，沒陪同他尋找自我是我失責。現在想想，他得穿過多少蜿蜒曲折之徑，千迴百轉才找到如今這出口？我心疼，他卻坦然，沒事人似對我說：「我改名了，現在叫杰西，偉力這名太男性化了。」

然後，沒等我反應過來，他又鄭重其事囑咐我：

「還有，以後跟別人提起我，用第三人稱時，要嘛就說名字，杰西如何如何，要嘛就用『他們』兩字，不能再用『他』字。」

我矇了。還有這些個規則呀？兒子的意思，是不是說──在非二元性別者的世界中，人必先正名，而後才能坐不改姓、行不改名、光明磊落活出自己？不僅如此，人之本體既然是純一澄凈的，那麼自觀自照，便沒必要局限於「他」或「她」，是這層意思吧？

換句話說，是雌雄不論，或雌雄無異。我知道，時代在遽變中，這麼個非二元性別的世界，在太陽底下或許已不再是新鮮事。然而對我這不與時俱進的人來說，那個世界無論如何，還是撲朔迷離的（比起我的萬花筒，何其奧祕）。而且，我非常擔心社會上的保守派人士會以道德之名大張旗鼓，火力全開地抨擊及唾罵包括兒子在內的另類族。果真那樣，那兒子再泰然自若，恐怕也無法置偏見與歧視於不顧，全身而退。

現今的兒子當然是初生之犢不畏虎，無所懼怕，所以能笑嘻嘻對我說：「別擔心，真沒什麼大不了的。我自己的人生自己負責。」可真的沒什麼大不了的嗎？我該怎麼告訴他，外界仇恨之風正猛，不能不防？又該如何讓他明白，我擔心他的安危，擔心他的非二元身分，不見容於二元性別社會？（最近新聞，不是剛報導有激進派人士持槍至同志夜店濫殺無辜嗎？）

當然，我可換個說法，婉轉地告訴他：我現今正陪他行走於一搖搖欲墜的吊橋上，疾風過處，橋身搖晃不已，所以我心生驚怵。然而眼前的他正在興頭上，我既不掃他興，也不唱反調，那就順其自然吧。

再者，如果他已疾步走過吊橋，在彼端等我，那這橋再岌岌可危（橋下萬丈深淵），我也得努力前邁，不能落後太久，讓他久等。

所以說，不管事態如何驚心動魄，對我而言，護犢子永遠是第一要務。妳說對不，蝴蝶蘭？答案如此簡單，我卻對妳絮叨了一天，幾近口乾舌燥。說穿了，我的獨白其實就是支跑調的歌，不動聽，沒和聲、沒對唱，冗長而無趣。勞妳聆聽，真是抱歉了。

那就請妳多擔待些。獨白到此畫下句點。夜色已深，繁星高掛天際，該跟妳再道聲晚安了。

晚安，蝴蝶蘭。（下）