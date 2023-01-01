顏寧儀／圖

網紅店就網紅店唄，你幹麼加個「居然」，是說我不配嗎？安安假裝生氣的樣子其實也可愛。

二十五歲的小姑娘，無論怎樣做，在仰慕者的眼裡都很美，劉嘉園竟有些癡呆了。

不是──劉嘉園假裝生氣，說：安安你這麼敏感幹麼呢？我的意思是說，我們後面這個社區，有好幾間網紅店。網友們稱，閒著沒事，到惠民社區半日遊，保證一條龍服務，一步到位享受豐滿人生──先去二街的牛腩粉店吃飽，走前八十米打包法式麵包，再走三百米來到你的安然咖啡 店，享受悠閒而美好的下午時光……

安安「哈」的一聲笑了起來，說：我們處在一個非常變態的時代，那一間牛腩粉店，破成那樣都能成為網紅店！而且我覺得味道其實不怎麼樣，還比不上我們潮汕的牛肉粿條。

就是，劉嘉園說，我其實經常去那裡吃早餐，順路嘛，又不貴，不覺得味道有多好。現在年輕人的審美真的很古怪，上個月我閒得無聊，加了他們店的微信 群，兩天就退了。實在受不了那樣一群傻子，把個普通牛腩米粉吹得天上有、地下無，好像吃了還能返老還童一般。傻貨老闆每天在群裡發幾分錢的紅包，粉絲們感恩戴德……

安安冷不丁伸手拍一下劉嘉園的胳膊。劉嘉園這才想起，安安也在自己的群裡發紅包，每天兩個，每個一元錢分成十至二十份，誰手氣最佳，就能用八元八角買一杯咖啡。

他趕緊說：你的咖啡跟牛腩粉不可同日而言，美女安安啊，你那是十分高明的行銷手段，牛腩粉啥也不是！說完自己也笑了起來。其實安安這招還是學人家牛腩粉店的。

再說法式麵包店，其實是兩個相連的單車房改成的麵包作坊，總面積不到十平方。用日本進口麵粉，號稱不加任何添加劑，也不用糖精，沒有堂食，客人甚至不能進店。但每天都有不少粉絲在窗外排隊買，颳風下雨不例外，美團外賣的訂單多到不得了，熟客也隔三差五就預訂。

劉嘉園聽人說得多，出於好奇也去買了個，還混進了人家的粉絲微信群，說了一句，「硬邦邦的，巴掌大的麵包幾十元」……沒想到這句大實話，傷害了粉絲們的感情，群起而攻之，並且馬上將他踢出了群。

安安大笑，說：劉老闆你膽子不小啊，到處踩場踢館，也不怕人家打你悶棍。

劉嘉園說：我只是好奇心重，踩場踢館不敢──但你知道嗎安安，我在你「安然咖啡」群裡很乖的，每天不遺餘力地表揚你，一會說你的哥倫比亞咖啡又香又滑、一會又說你長得比劉亦菲 還漂亮，說你的冰滴花魁又香又甜又滑、說你拉的花堪比油畫大師。順便還表揚我親愛的奶茶又漂亮、又乖巧，是一隻有血統證明的頂級加菲貓。其實做為一隻加菲貓，奶茶算得長得醜的──我這麼賣力而且虛偽地表演，你當然是知道原因的。我愛你啊，所以一直在暗中幫你。

話剛落地，手臂吃了安安一記降龍十八掌。安安說：你不要總是胡說八道行不行？我發覺你這個人，真是太囉嗦了──哈哈，我這裡能成為網紅店，連我自己都意外──當然啦，做為一間咖啡店，成為網紅店當然沒什麼壞處──有一功勞是奶茶的，幾乎所有的客人來了以後，都對著奶茶一通猛拍，到處發牠醜醜的相片。另外一半功勞，得益於我的美貌──所以我說，網不網紅，跟咖啡半毛錢關係都沒有──如果我賣的不是咖啡，是奶茶，也一樣能成為網紅店，誰讓我有成為網紅的潛質呢。

這次輪到劉嘉園大笑了，說：安安果然是個好老闆，冷靜、理智、聰慧、人間清醒，甚至還能知道進退。

劉嘉園喝著安安給他調製的巧克力熱飲，等安安忙完手頭的活，又繼續剛才的話題，關於網紅的。他的店員告訴他，全市最紅的咖啡店叫做攝氏二十五度，在南嶺公園東側，從早上七點開到夜晚十二點，兩班倒。三位美男老闆堪比電影明星，每天穿著白襯衫、牛仔褲、尖頭皮鞋，用美色攬客，還有兩位永遠穿緊身短旗袍的店員或者店長。店面是安然咖啡店的四、五倍，門外還有十來張小桌子──有人說他們賣的是美色，不是咖啡，也不是奶茶──生意好得很啊，小妹妹們、少婦們、好色的男人們，衝著俊男美女去，動不動就跟老闆和店員合照，上傳網路以博取點讚──據喝過他們咖啡的人說，從未喝過如此差勁的咖啡，還比不上即溶的。但他們生意真的很好啊！門庭若市，拍照打卡，絡繹不絕。

安安淡然一笑，說：我知道，我去領教過，冷淬、美式都難喝得要死──可惜你沒法喝咖啡，要不然我做杯給你嘗嘗──凡是喝過我做的冷淬美式的客人都說，喝出了幸福的感覺。他們那種，我都懷疑是人造咖啡。

咖啡還有人造的？劉嘉園說。

安安說：不知道有沒有，我瞎說的啦。

劉嘉園說：所以我最佩服你，我的安安，加油哦。

安安翻個白眼不理他，低頭做事，又有人在網上下單啦──（三）