白露早早跟兄長打好了招呼，讓他今夜就來接自己。白露沒有跟任何人說再見，等到大姊李華帶著四個姊妹回到宿舍的時候，白露的床上已經空無一物。

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白露和丈夫于滿倉經過短暫的三個月相處，終於在1994年12月20日領到了那兩份紅紅的證書。他們各持一份，從此兩個人算是綁到了一起。說不上是真正的彼此相愛，或者說白露無法肯定，自己是不是百分之百愛上了對方。

于滿倉的老父親就是在一次聊天中，知道白露最喜歡韭菜雞蛋餡料的餃子 之後，開始大規模使用餃子宴做為武器。沒多久，老爺子的努力終於有了實質性的收穫，那就是白露終於同意和于滿倉一起領來了大紅的結婚證。

領證的那一時刻，白露想起了山城十堰 那一個雷雨交加的夜晚。電閃雷鳴，白露躺在床上，回想著她和周立那兩年纏綿的愛情，想著他們纏綿的愛情最終毫無緣由地化成一堆泡沫，消失在十堰的天空，消失在那十一個字符裡面。

多年以後，當白露執意離開山城，飛赴加拿大 蒙特婁的時候，是白露聽說周立已經到了加拿大的第二年。白露心裡想，如果你周立是因為瞧不起我一個農村姑娘的話，那麼你就看看今日的白露，她早已不是過去那個任人宰割的羔羊。

白露去了物流培訓學校，系統地學習了物流專業操作技能，拿到了從業證書。當白露成為B公司和中國聯繫的主要負責人之後，白露的職業迎來了海外生活中的新篇章。直到有一天于滿倉看到自己打工的那家工廠銷售汽車配件業務格外紅火之後，白露動了換一份職業的念頭。（八）