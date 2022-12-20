我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

昨日重現（六）

紅山玉

她抬頭看見，天空的烏雲從四面八方往自己頭頂所在的區域聚集著，雲朵翻騰著，一場秋日的大雨即將來臨。白露忽然意識到，周立一直沒有跟自己解釋，究竟是什麼原因，寫出了那十一個字符的絕交信。她趕緊看向周立離開的方向，哪裡還有那負心人的蹤影？

街道上騎自行車上班的人越來越多了起來。偶爾有人經過白露的身邊，還瞥過一眼看她。白露心想，在這個陌生的城市，自己就真的只是一個過客吧！

在離火車站不算遠的小旅館裡，聽著外面嘩嘩下著的秋雨，坐在床邊的白露想起了「秋風秋雨愁煞人，寒宵獨坐心如搗」。這不是此時自己的心情嗎？她想不明白到底是因為什麼，她和周立的愛情像一座劣質的樓房一樣，這麼快倒塌了。我和他是生活在同一座村莊嗎？我們是談了兩年的戀愛嗎？此時的周立還是那個從十堰寄送鮮橘子到北方的那個周立嗎？那個將自己扔在街頭卻揚長而去的男人，是那個在雍和宮的玉蘭樹下，給自己無數遍播放那首Yesterday Once More的周立嗎？白露的心底湧起了一千個問題，她卻找不到一個相同的答案。

在白露的心中，這是她長到二十四歲最淒冷的夜晚。聽著外面的雨聲，她不知道那個離自己而去的男人此刻在想著什麼。他的心中是否有半點後悔、他的心中是否有半點內疚，白露無從得知。她只知道在這個陌生的城市，自己只是像一隻孤獨旅行的小百靈一樣，怎樣從北方的天空飛來，又將要怎樣地飛回北方的天空。一個人、一個行囊，一顆孤獨與迷茫的心。

「開往北京方向的K二八○次列車很快就要剪票了。」火車站的廣播喇叭裡，第三次傳來了要剪票進站通知的時候，白露仍然站在人群的最後，向門口方向張望。（六）

北京 十堰 旅館

上一則

明信片的故事

下一則

影子

延伸閱讀

人力中心助小商家 明天營銷策略講座

人力中心助小商家 明天營銷策略講座
鄭州廠事件衝擊 鴻海11月營收驟減29%

鄭州廠事件衝擊 鴻海11月營收驟減29%
法圖免費繪畫班 多彩鉛筆秀創意

法圖免費繪畫班 多彩鉛筆秀創意
卡達世界盃專用球 為何比賽前需充電？

卡達世界盃專用球 為何比賽前需充電？

熱門新聞

《老陳失蹤了》劇照，瘋廚子亨利。（王正方．圖片提供）

老陳失蹤了四十年

2022-12-12 02:02
張純如。（本報系記者翻攝）

我不是張純如

2022-12-13 02:02
拉斐爾畫作〈雅典學院〉全圖，可以看到離觀者最近的米開朗基羅。（取自維基共享資源）

三人行（上）

2022-12-15 02:02
童年家常都在家用餐，一碗五穀粥配簡單小菜。（蔣勳．圖片提供）

母親的家常菜（上）

2022-12-17 02:02

當時只道是尋常

2022-12-13 02:01

大媽不大媽

2022-12-16 02:00

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
世足賽／梅西奪冠後與青梅竹馬妻子秀恩愛 甜炸數億人

世足賽／梅西奪冠後與青梅竹馬妻子秀恩愛 甜炸數億人
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標

黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標