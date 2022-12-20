她抬頭看見，天空的烏雲從四面八方往自己頭頂所在的區域聚集著，雲朵翻騰著，一場秋日的大雨即將來臨。白露忽然意識到，周立一直沒有跟自己解釋，究竟是什麼原因，寫出了那十一個字符的絕交信。她趕緊看向周立離開的方向，哪裡還有那負心人的蹤影？

街道上騎自行車上班的人越來越多了起來。偶爾有人經過白露的身邊，還瞥過一眼看她。白露心想，在這個陌生的城市，自己就真的只是一個過客吧！

在離火車站不算遠的小旅館 裡，聽著外面嘩嘩下著的秋雨，坐在床邊的白露想起了「秋風秋雨愁煞人，寒宵獨坐心如搗」。這不是此時自己的心情嗎？她想不明白到底是因為什麼，她和周立的愛情像一座劣質的樓房一樣，這麼快倒塌了。我和他是生活在同一座村莊嗎？我們是談了兩年的戀愛嗎？此時的周立還是那個從十堰 寄送鮮橘子到北方的那個周立嗎？那個將自己扔在街頭卻揚長而去的男人，是那個在雍和宮的玉蘭樹下，給自己無數遍播放那首Yesterday Once More的周立嗎？白露的心底湧起了一千個問題，她卻找不到一個相同的答案。

在白露的心中，這是她長到二十四歲最淒冷的夜晚。聽著外面的雨聲，她不知道那個離自己而去的男人此刻在想著什麼。他的心中是否有半點後悔、他的心中是否有半點內疚，白露無從得知。她只知道在這個陌生的城市，自己只是像一隻孤獨旅行的小百靈一樣，怎樣從北方的天空飛來，又將要怎樣地飛回北方的天空。一個人、一個行囊，一顆孤獨與迷茫的心。

「開往北京 方向的K二八○次列車很快就要剪票了。」火車站的廣播喇叭裡，第三次傳來了要剪票進站通知的時候，白露仍然站在人群的最後，向門口方向張望。（六）