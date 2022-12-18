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昨日重現（四）

紅山玉

白露想起遠在東北的爹娘，她告訴爹娘，這個國慶假期，她要和同學們留在學校研究明年夏天的畢業論文。樸實的爹娘還誇讚女兒要以學業為重，爹娘什麼時候都可以回家看，畢業論文可是有時間限制的。白露就在爹娘這通情達理的解釋中，踏上了南下的火車。

此刻，爹娘一定是在地裡挖著紅薯，或者是在玉米地裡收穫玉米吧。白露將視線從農民和黃牛身上收回來，她看著過道處遠遠走來的列車售貨員，心裡想著千里之外那個負心漢。

「瓜子、汽水、火腿腸。」走到白露旁邊的售貨員喊了起來。「收一收腿。收一收腿。」喊完商品的售貨員又喊起了坐在白露旁邊的一位旅客。白露閉上眼睛，聽著火車隆隆的聲響，聽著售貨員人走遠了，聲音卻不斷的叫賣聲

一個人從旁邊的廁所開了門出來，白露鼻子裡鑽進來一股煤煙味和衛生間的臭味。她趕緊捂住口鼻，心裡祈禱著火車再快點開。

不知道什麼時候，幾天沒有休息好的白露趴在小桌子上睡著了，身旁那半邊桌子上另外一個大腦袋發出了均勻的鼾聲。白露抬頭看窗外，外面漆黑一片，偶爾點點昏黃的燈光從車窗外一閃而過，白露什麼也看不清。

她翻出隨身帶的那張地圖，沿著火車走的路線一點點看著。很快就要路過漢江，白露想起來宋太宗的詩句「鸞鳳棲瑤渚，天津壓漢江。欲窮何所似，夜月透雲窗」，夜幕中的漢江該有多美。可是白露哪有心思欣賞這月夜的漢江呢？江上偶爾駛過的船隻上露出點點燈光，白露在心裡想像著船上漁家的夜生活。是清冷孤寂，還是浪漫詩意？

白露到達十堰的時候，剛好黎明時分。（四）

十堰

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