薛慧瑩／圖

今天自己是最後一個回來的，其餘六個姊妹早都回來了，這會兒大家圍成一個圈兒，都站在老五謝艾的周圍。謝艾無聲地抽泣著，姊妹都在安慰她。白露本來想和大家講一講在市中心書店和一位作家的巧遇分享給大家，看著眼前這景象，謝艾家裡一定是出事了。白露牽拉了一下二姊劉霞的衣襟，劉霞回過頭來。

「五妹要出國了，她要去新加坡 。她捨不得我們。」劉霞的眼圈也有些紅。白露沒有想到，就是短短的一個下午，因為沒課，自己瘋跑到新華書店裡看了一下午的小說，又「艷遇」了那位作家簽名售書，回到學校的轉眼間，這世界就變了樣子。

「新加坡多好啊，那裡可以講中文吧！又是國外。你哭啥呢？」白露擠進姊妹中間。「再說了，萬一以後我們也想出去呢，我們不是就有了娘家了？」白露一句話竟然逗笑了謝艾。

白露是真的這樣想的，謝艾要出國的事情提醒了她自己，白露在心裡說，有朝一日，我也飛出去。

「去，我連男朋友都沒有呢。哪像你？」謝艾一抹眼角邊的淚珠，總算是不再哭泣了。

謝艾不再哭泣了，白露的心裡倒是像打翻了五味瓶一樣不是滋味。是的，寢室裡除了自己有男朋友周立之外，其他人還都是快樂的單身女。可是男友周立都一個月沒有來信了，發生了什麼事情？

白露躺在床上，看著自己頭頂上的床板。謝艾在自己的上鋪，正左右翻轉著身子，床板跟著她左右翻轉的動作顫動著。大家一起住在三○八寢室也快三年了，突然要分開，誰心裡能好受呢？更讓白露不好受的是，久不來信的男朋友周立。

周立從長春光機機械學院畢業後，就分到了湖北十堰 的第二汽車 製造廠。如果不是外婆牽線，白露和他永遠也不會有交集。一個和自己哥哥一樣大的男生，還是一個村莊裡出來的男生，誰會願意找同一個村莊走出來的人呢？

白露昏昏沉沉地進入了夢鄉，在夢裡她夢見自己去了汽車城，見到了男朋友周立。周立什麼都沒有說，直接推開她說：「你走吧，我們完了。」

白露伸出胳膊使勁拉住了周立的肩膀，說了一句：「你在說什麼瘋話？」

「唉呀！」白露大叫一聲，伸出去的胳膊碰到了支撐謝艾上鋪的一根柱子，瞬間的疼痛讓她一秒鐘就從睡夢中清醒過來。寢室裡哪裡來的周立的影子？

一直到周五，老方頭那裡也沒有收到白露的任何信件。白露在又一個忐忐忑忑中，度過了這個周末。周日的傍晚，謝艾坐上她爸爸派人開過來的一輛皮卡車，帶走了留在宿舍的所有物品。只留下來自三○八寢室一連串的羨慕和祝福聲。

白露立下了誓言。有朝一日，走出國門。

周一的中午，大雨說來就來，從圖書館出來的白露沒有帶雨傘。她跑進樓道，還沒有把濕透的頭髮攏一攏，傳達室的老方頭打開玻璃窗，朝她喊了一個字。

「信！」

老方頭的這個字像是一把火，瞬間將白露濕透的心烤乾了。白露接過信封，看到了那熟悉的字體。信，是從十堰寄過來的。沒錯，是周立。這個死鬼，這一個多月滾哪裡去了，怎麼才來信？

白露跑到了二樓的樓梯上，慌慌張張地又跑下來，她忘了跟老方頭說謝謝。白露對著玻璃窗後面的老方頭一搖手，老方頭對著她擺了擺手，那意思說：快上樓看信去吧。

「小鹿，我們分手吧。周立」。白露用裁紙刀小心翼翼地挑開信封，映入她眼簾的是這九個字。白露把信紙翻過來看，什麼都沒有。她再看一眼這信的內容，連標點符號都算上，總共十一個字符。

白露的天空塌了下來。

一個多月沒有信從遠方來，好不容易來了信，卻只有這一聲炸雷般的分手通牒。白露癱坐在自己的床上，窗外的雨越下越大，偶爾一道閃電在空中劃過一道白亮的弧線，緊跟著響起了震耳的雷聲。三○八宿舍的玻璃窗發出陣陣簌簌的聲響。

平時最怕這樣雷聲和閃電的白露，此刻像是進入了一個密閉的隔離空間一樣，什麼也聽不見。她的雙耳裡另一個炸雷在轟鳴著：「小鹿，我們分手吧。分手吧、分手吧。」

白露顧不得換上乾淨衣服，從床沿上拽下自己的背包，衝下樓去。（二）