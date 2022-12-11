王幼嘉／圖

我對你講胖子，我見過作家李昂，她不姓李，，姓施，是個女娃兒。那年我去台灣領《聯合報》文學獎見過她，還送我一本簽字的《北港香爐人人誇》。人人誇？人人插、人人插。她長得好乖喲，要啥子有啥子，絕對美女作家。

萬普兄這個「殺」字頗具喜感，幸虧沒在美國首都華盛頓說先殺到白宮 ，再殺向國會，否則非鬧笑話。我接他的話題，牛啊普兄，你到底得過多少獎，台灣的都不放過？唉。萬普兄嘆口氣，文壇一輩子，哪個記得獲過多少獎。作家最欣慰的是對自己作品的滿意，再多獎也代替不了。

說到這萬普兄卡住了，他還想補充點什麼，表情停在空中，被安靜的雨水打在車窗上，沙沙作響。我連忙把話岔開，好麼，得獎還得出傷感了，普兄，真是站著說話不腰疼，人家想得得不著呢。等等，咱這到哪了，好像走錯了吧？說著我把車拐進一條社區小路，我要給他一個驚喜，傑佛遜港已在腳下，開往新英格蘭 的渡輪即將呈現眼前，聽到汽笛悠鳴了嗎，嗚嗚嗚……

馬上就到。

馬上就到？

可沒等萬普兄的興奮充分展開，比如說，手舞足蹈的手足尚未啟動，就被我一聲「哎呀」攪得凌亂。當車子駛進臨街一個小停車場，雨意依然，我發現那家骨董店的燈竟是黑的，絲毫沒有「濤聲依舊」的人氣。

真是怕什麼來什麼，我滿腹狐疑走過去，櫥窗上的雨水閃過我，還有身後萬普兄迷惑的眼神。店門緊鎖，東西很亂，全無人跡，不像關門，倒很像關店。我有些窘迫，難道又被言中了，這麼老的店不至於吧？

我詫異地問隔壁魚店，一個西語裔夥計用坎坷的英語說，已關個把月的幹活，詳細的，我的不知。我們店也很差，也快關門的幹活。萬普兄慫恿我，胖子你問問那些東西乍辦？對呀，屋裡東西怎麼處理呢？夥計正忙手上的活計，他在用一把長刀將金槍魚切成一塊塊日料，很像切年糕。只聽他心不在焉地說，我的，不知，都是廢銅爛鐵的幹活，要嘛垃圾車的伺候？

可惜了。

扒著櫥窗我不禁感慨，聽我說普兄，在這我淘過一片破碎的、號稱詩人雪萊的手稿，真假另說，反正我視為圭臬，要趕上雪萊時代，豈能讓他喝完大酒，獨自登上「唐璜號」，我一定陪著他。萬普兄一豎大拇哥，胖子乃性情中人，不過話說回來，你也真是半仙，說下雨下雨、說關門關門。一聽這句我趕緊道歉，這怎麼話說的，普兄，真不是故意的，是巧，巧……合。

話沒說完，只見櫥窗下面一把軍用刺刀撩人眼目，這是什麼普兄？刺刀，鏽成這樣好洶的包漿。我是說上面的標牌，寫的什麼？說著我蹲下查看那些隱約的字母，「普法戰爭，歐仁……」，歐仁什麼，什麼歐仁參加過普法戰爭？歐仁、凱文，歐仁‧蓬波斯？我正喃喃自語，只聽萬普兄大叫一聲，「歐仁‧鮑狄埃，他參加過普法戰爭！」你是說，巴黎淪陷後他逃到美國？是。在這裡完成了〈國際歌〉的創作？對。我的天哪！

當即我把電話留給魚店夥計，外加一筆小費。聽我說兄弟，有絲毫動靜馬上電我的幹活，你懂的，必有後謝的伺候。同時我向萬普兄保證，普兄放心，這件寶貝一定替兄拿下，我有這個把握。

「胖子不可！」萬普兄斬釘截鐵拒絕了我。胖子啊，慢說還沒搞到手，搞到手我也不要。收藏講究機緣，是誰就誰，順天才是最佳境界，為啥子皇帝老兒發聖旨要「奉天承運」？對頭，就這個意思。胖子你酷愛音樂，歐仁要活過來，肯定更喜歡你，對頭吧？我沒說話，直覺讓我點了點頭。就是講，不過胖 子你放心，遇到我的東西我也不客氣，你曉得。（三）