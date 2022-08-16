吳孟芸／圖

盛夏以為這是某種心理測試，年輕人愛玩的遊戲，回覆道：「南極，前陣子流行去看北極光，可能會遇見認識的人。」

女兒沒說這反映出怎樣的心理，反而傳來了一首歌，莫文蔚唱的：「夜夜在冀盼既淒艷又糜爛，若是沒有冀盼要怎辦，等一世為看一眼如何又算貪？」

盛夏不知道，這首改編自日本UA所唱的〈水色〉另有國語版，歌名是〈盛夏的果實〉，更不記得自己還曾經在臉書上轉傳過。

人類計時的歷史從五千年前埃及的日晷與水鐘已經開始，然後直到西元996年Pope Sylvester II才製作出第一支組裝機械鐘。看不見日與夜的盛夏想，她憑什麼相信手機上的數目字呢？

SARS結束後大約十年，盛夏的丈夫調職香港 。這是如今盛夏會在這小房間裡十四天的開端，只是當時她並不知道。他們帶著女兒舉家搬至香港，盛夏一邊安頓生活，一邊嘗試找工作。

他們住在港島南區公司租賃的房子，女兒進了國際學校。萬聖節前，為了討論學校裡舉辦的萬聖節派對，有家長邀約了下午茶會。盛夏收到地址，心想自己剛來，為了表示禮貌，雖然有了前次經驗，但她再次決定先埋單，老公說塞小費試試。

沒想到那竟是一家會員制俱樂部，不是會員不能訂位，也不能埋單。盛夏覺得自己灰頭土臉地回來，老公說，沒關係，我們也辦一張會員卡。打聽後才知道，那不是有錢就能辦的，會員早已額滿，如今俱樂部裡的成員都是繼承來的資格。

盛夏意識到那是一個有階級的社會。她後來找到了一份工作，盡量少參加家長的聚會，還好女兒在新學校沒出現適應不良。

那時格悟的生意已經出現問題，盛夏一無所悉，社交網路上依然見他出現在各種場合，鋒頭十足。盛夏聽說香港SARS時期房價大跌，後來十年又瘋漲。有朋友在跌時買進，到盛夏去香港時，已經漲了好幾倍。早知道格悟當初應該拿募集的資金去香港買樓，而不是投入生物科技業，申請的國際認證一直沒下來，後來竟然鋌而走險，買了一張假的。

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南極的盛夏依然是冰天雪地的涼爽，進入南緯六十度，太陽從早上三點直到晚上十二點，都遠遠地在那，夜晚也模糊了起來。

季冬緩慢地探詢父親的訊息，他連父親的英文名字都不知道。更何況即使知道，現在的他恐怕也已經改名換姓。

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格悟的事業瀕臨崩潰，新冠肺炎 的出現給了他靈感，不是挽回生意，而是有了倒閉的理由，給股東一個交代。他默默希望新冠肺炎不要像SARS那般來去匆匆，而病毒果然也沒讓他失望。他先以受疫情影響不得不裁員，接著宣布破產後人間蒸發，連盛夏都不知道他去了哪。

看見相關的新聞報導時，盛夏在另一間隔離旅館，房間有窗、有一張單人沙發，還有寫字檯。她想起高中畢業的那一天，她說：「我要成為一個幸福的人。你呢？」

「我要成為有錢人。」格悟說。

後來盛夏在一篇文章中看到，人的祈願往往是自己缺失的。格悟的父母確實沒錢，但也從來沒讓格悟為生活發憂。回想起這一段時，更讓盛夏心驚的是，難道自己潛意識裡其實覺得童年生活不幸福嗎？幸福和快樂其實是不一樣的。

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盛夏家裡經營加盟便利超商 ，一樓是店，他們住二樓。放了學，她就到超商拿鑰匙，媽媽會給她一盒牛奶、一塊三明治當點心，有時是豆漿、海苔飯糰和茶葉蛋。她獨自上樓寫作業，寫完就一個人看電視。

媽媽會上樓做簡單的晚餐，和盛夏一起吃，吃完再下去換班，讓爸爸上來吃飯。特別忙的時候，媽媽會打電話讓盛夏下樓，拿便當回家吃。

剛升小學三年級上全日班時，盛夏帶了兩個同學回家做作業。媽媽和平時一樣，從超商給她們拿了點心。同學拆開包裝時說：「這是今天到期的。」

盛夏說：「又還沒過期。」

同學卻笑道：「我知道你為什麼叫盛夏了，因為妳都是吃賣不掉剩下的東西。」

後來，盛夏再也沒帶過同學回家。直到上了高中，有天盛夏感冒請病假，老師讓住附近的格悟拿作業給她，格悟興奮地說：「你有自己的便利超商，真酷。」不把自己當外人的格悟從此常來蹭到期食物，省下零用錢分期付款買了他第一台電腦。

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烏蘇懷亞的命名最早是由英國探險家，根據當地原住民地名發音而來。這座城有來自布宜諾斯艾利斯的定期班機，港口距離南極大陸僅八百公里，所以是各國家前往南極考察的基地，考察船在這裡補充燃料和食品。

季冬推測父親在這裡另起爐灶，會選擇什麼生意呢？季冬拿著父親的照片，問過幾家酒吧、餐廳和超市。

有人說看過長得像的人，雖然沒把握是同一人，但是提供了具體的區塊，縮小了他尋找的範圍。他找了一家有環形窗的速食店，蹲點等待。

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盛夏女兒就讀的學校有一項支援偏遠地區教育的公益項目，原本每年暑假會有老師帶著同學，前往教當地孩子英文。新冠肺炎初起，支教沒法去了。（三）