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卡羅來納之夢（八）

凌珊

一個上了年紀的女士接待林靜。老太太灰白頭髮梳得一絲不苟，在額頭上端蓬起，襯衫花色沉靜，佩戴著珠寶在胸前熠熠生輝。面目形態表情像老年的慈禧，富態的慈禧。

林靜把一大疊美元現鈔遞進檯面，老太太接過來辦著手續，並不太關注她。林靜心裡一抽，耳邊又迴盪起父母的聲音，這些都是跟誰誰借的、這些又都是哪裡兌換的美金。這些夠她繳一年的學費和生活費，接下去怎麼辦呢？她的腦子裡彷彿生出一隻手，想把那些錢從老太太手裡拿回來。

老太太慢條斯理地把文件一樣一樣擺好，把支票本遞給林靜，跟她交代如何使用，支票帳戶和儲蓄帳戶等等。林靜隨意答應著，搞不懂錢存進去不就行了嗎，還需要什麼支票和儲蓄的區別，還有那最低金額度之類又是什麼？

老太太則想東方人就是不一樣，她知道的美國學生都是來銀行貸款的。這女孩有錢開帳戶，還愁眉苦臉的。

從銀行出來，林靜往回走。銀行就在從住處到學校的路上，這兩天來回走都摸熟了。只是路上行人不多，騎車的也少見。車速太快了。

她記起那對上海父子的話，開車是王道。老子說，到美國不會開車、不會英文，立刻自己畫地為牢。所以買了個二手車，衝出牢籠，那父親繼續道，才兩百美元，就解放了。到時回國，隨便給個什麼人都行。

牛莉在想著買車。老田帶著她看了幾家，都是二手車，一兩千塊錢就可以買下來，問題是二手車就要懂。

這個世界真是奇異，這是到了自由世界了，林靜想。（八）

支票 二手車 儲蓄

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