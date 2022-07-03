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白蘭花開（一○）

孟悟

他心神恍惚走進少體校，少體校的紅磚房子還沒有拆，裡面傳來孩子們練功的響聲。那棵白蘭樹還在，枝繁葉茂地立在他的眼前，見證過他的愛情，但是白蘭樹上沒有花，花早謝了。這一次，他錯過了花期。

他看見兩個小孩坐在白蘭樹下喝可樂，想起多少年前，他給了她一塊巧克力，她給了他一個微笑；想起那個夏夜，她穿著體操服，跟他下水游泳；想起白蘭樹下，他們的誓言、他們的純真和愛，如今都成了歷史，全散了！他知道自己有錯，可是她連招呼都不打就嫁人了，這也太絕情了吧。

備戰奧運的那一年，競爭慘烈，整夜的輾轉反側，焦慮堆積成山。他受的傷和委屈，他不想她來分擔，只有在電話裡對父母發火，甚至在電話裡大罵：「別打電話騷擾我，求求你們不要打！」

父母傷心不解，母親哭了一晚，但父母還是原諒了他。他到底是他們的兒子，血緣斷不了！父母永遠愛他！但是傷了心的情人只想逃跑，無法給他等待和理解。

海天迷茫著雙眼看白蘭樹，愛情算什麼呢？來得浪漫甜蜜，去得匆忙無情？他沒有想通！他認識艾草，艾草是沙心在舞團的好友，沙心的行蹤她應該知道。海天找到艾草，開門見山告訴她，他想在上海跟沙心見一面。

沙心爽快點頭，按時出現在一家時尚而安靜的咖啡廳。他們互望對方，隔著時光的片片煙雲，都覺得變化太大，恍若前世記憶中的人，近不得、退不得。沙心大腹便便，還有兩個月就要生產。海天頭髮很亂，鬍子拉碴，眼睛充滿了紅絲，像四十多的大叔。

他苦笑道：「不知道這兩年過得太慢，還是太快，我們都不敢認對方了。」（一○）

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